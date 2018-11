Ineficácia da vacina da gripe do ano passado responsável por 50 mil mortes "extra" no Reino Unido

A falha da vaina da gripe administrada o ano passado em conferir proteção contra algumas estirpes em maior circulação contribuiu para 50100 mortes "extra" em Inglaterra e Gales. Dados do Office of National Statistics (ONS), o organismo nacional de estatística, mostram que inverno pior só em 1975/76, quando o número de mortes ultrapassou largamente o esperado.

A tempestade que ficou conhecida como a "Beast from the East", qualquer coisa como o "monstro de Este", com as suas temperaturas abaixo de zero precipitou o serviço nacional de saúde britânico numa "crise de inverno recorde", no início deste ano, com um aumento massivo no número de casos de gripe.

A falha ao nível da proteção da vacina tornou-se evidente na mortalidade logo no início do ano: 10 mil mortes nas primeiras semanas de 2018, mas os dados do ONS, entre dezembro do ano anterior e março, mostram que esta tendência continuou a aumentar.

As principais vítimas foram mulheres e doentes com mais de 85 anos, mas, em comparação com o ano anterior, o número de mortes de homens com menos de 64 duplicou.

Por dia, tambem houve mais mortes do que a média dos cinco anos anteriores, à exceção do dia 25 de março.

Para este próximo inverno, as autoridades de saúde britânicas adotaram uma vacina com maior abrangência de vírus influenza.

Em Portugal a Direção-Geral da Saúde recomenda "fortemente" a vacina às pessoas a partir dos 60 anos, doentes crónicos e imunodeprimidos, grávidas e profissionais de saúde. A vacina é gratuita nos centros de saúde para quem tiver mais de 65 anos.