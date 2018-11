Cientistas engoliram peças de Lego para tranquilizar os pais

As peças de brinquedos são dos objetos que as crianças mais engolem inadvertidamente e isso causa alguma angústia aos pais.

Para mostrar que as pequenas peças não danos no organismo e o assunto fica resolvido em pouco tempo, seis médicos australianos e ingleses engoliram a cabeça de uma das figuras da Lego e publicaram agora os resultados da investigação no Journal of Paediatrics and Child Health.

Os resultados são tranquilizadores para os pais. A peça demorou entre 1,1 e três dias até ser expelida pelo organismo através das fezes – a média foi de 1,7 dias.

Nenhum dos cientistas teve qualquer sintoma ou dor devido ao Lego, mas avisaram que esta experiência não deve ser feitas em casa.

Uma das autoras do relatório, Grace Leo, disse esperar que o relatório faça as pessoas sorrirem ao mesmo tempo em que alivia os pais. De acordo com Leo, os pais devem procurar ajuda médica se as crianças engolirem objetos afiados, com um comprimento maior do que 5 cm, com largura superior a 2,5 cm, imanes, moedas, pilhas ou se, por qualquer razão, tenham dores depois de engolirem qualquer coisa.

A maioria dos objetos de plástico pequenos e lisos passará facilmente pelo organismo até sair numa ida à casa de banho.

Apesar de notarem que os corpos das crianças possam reagir de forma diferente “há poucas evidências de que isso possa acontecer”.

“Caso seja uma pequena peça de Lego não precisam de andar à procura dela no cocó das crianças, a não ser que seja uma peça muito querida”, brincou um dos investigadores.