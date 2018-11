Novo prémio para a investigação biomédica

A área da biomedicina foi a escolhida pela Fundação Bial para lançar um prémio no valor de 300 mil euros. O Bial Award in Biomedicine vai ser atribuído de dois em dois anos a uma investigação científica no campo da biomédica – uma junção da Biologia com a Medicina para a pesquisa de doenças, as suas causas e formas de tratamento, que tem em conta os fatores ambientais.

O prémio, anunciado agora, vai distinguir um trabalho publicado depois de 1 de janeiro de 2010. Ao júri, presidido por Fernando Lopes de Silva, coordenador científico do programa de Engenharia Biomédica do Instituto Superior Técnico, em Lisboa, com mais 14 especialistas que incluem, entre outros, membros do European Reseach Council, European Medical Association e editores dos jornais científicos Lancet e Journal of the American Medical Association, caberá a tarefa de selecionar os trabalhos candidatos além de poder convidar instituições a submeterem propostas.

As candidaturas podem ser feitas entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2019 e o vencedor será anunciado no primeiro trimestre de 2020.

O Bial Award Biomedicine conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República, do Conselho de Reitores das Universidades Portugueses – que, em 1994, criou a Fundação Bial em parceira com a Bial – e a European Medical Association.