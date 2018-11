Esta selfie não é como as outras. Sonda da NASA fotografa-se em Marte

O laboratório robótico aterrou segunda-feira em Marte, depois de uma viagem de seis meses e meio e já mostrou a primeira selfie com a superfície rochosa do planeta em fundo.

Com uma duração de dois anos, a missão da InSight é obter pistas sobre a evolução da formação dos planetas rochosos do Sistema Solar, incluindo a Terra, ao estudar o tamanho, a espessura e a densidade do núcleo, manto e crosta de Marte e a temperatura interior do planeta.

Lançada no espaço a 5 de maio, a InSight é a segunda missão robotizada da NASA em Marte depois da Curiosity, a explorar a superfície do planeta desde 2012.

Além da fotografia, a InSight também já enviou sinais de que os seus painéis solares estão em funcionamento e a receber a luz do Sol, o que é essencial para garantir que as suas baterias são recarregadas todos os dias. Marte recebe uma luz solar mais fraca do que a Terra por estar mais longe da estrela, mas a sonda não precisa de muita para operar em pleno: os painéis deverão providenciar entre 600 a 700 watts num dia sem nuvens, o suficiente para manter todos os instrumentos a funcionar. E mesmo num dia nublado, o que é frequente em Marte, como explica a NASA, os painéis deverão conseguir fornecer pelo menos 200 a 300 watts.

Nos próximos dias, a câmara do braço robótico vai fotografar as redondezas para a equipa que gere a missão poder decidir onde colocar os instrumentos científicos.

Para já, a NASA respira de alívio com o sucesso da aterragem - até lá, a InSight teve de suportar temperaturas na ordem dos 1500 graus - e o momento em que o controlo da missão celebra o feito já se tornou viral.