Brexit: O mistério dos armazéns ocupados

“É uma ótima pergunta para lhe fazerem. Mas ele não vai responder.” Ian Wright, diretor da Food and Drink Federation do Reino Unido, refere-se ao patrão da Amazon, Jeff Bezos, e ao mistério da falta de armazéns de comida disponíveis no mercado.

Wright até aconselha os deputados a perguntar a Bezos se foi a sua empresa que os alugou, mas avisa que o milionário das vendas online não vai responder.

Um inquérito mandado fazer pelos deputados concluiu que não há espaços para congelados ou refrigeração de produtos alimentares no mercado porque foram, ultimamente, todos comprados ou alugados e ninguém sabe se têm alguma coisa no interior.

Vários rumores apontam o dedo à Amazon, que se prepara para entrar em força no mercado da alimentação do Reino Unido algures nos próximos seis meses, e que terá dado conta dos espaços, mas ninguém tem a certeza.

O facto é que os retalhistas estão preocupados por causa do Brexit. É que, caso não vingue um acordo de saída da União Europeia, é necessário fazer stocks de alimentos.

Recorde-se que a primeira-ministra Theresa May disse, em julho, que os planos para armazenar comida estavam em andamento – para o caso de não haver acordo de saída e as importações da UE fossem cortadas – mas não deu sinais de preocupação públicas.

“Estamos aterrorizados com isto e vamos ter de conversar”, disse Ian Wright. “Em termos práticos, as zonas para congelação e refrigeração, estão esgotados neste momento”, explicou o diretor da Food and Drink Federation no parlamento. Existem algumas vagas, mas “nas zonas erradas do país”.

E não é só o Brexit que preocupa os donos das lojas, mas também a gestão do seu negócio. Se não houver sítios para guardar comida, os preços vão aumentar.