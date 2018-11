Victoria's Secret: Os Anjos passam pelo diabo até chegar à passerelle

Chamam-lhes Anjos. E não será irónico pensar que delas se pretende que, de alguma forma, flutuem sobre a passerelle. Que pairem ante o olhar de milhões de pessoas que as veem vestidas com pequenas peças de roupa.

O desfile da marca de lingerie Victoria’s Secret é, ainda, um acontecimento mediático e um trunfo para muitas modelos. Abre portas para outros trabalhos. É, também, um mundo de sacrifícios até chegar o dia em que se pisa a passerelle com o maior sorriso nos lábios, o andar mais confiante e, talvez, a dor de estômago mais exorbitante.

Os Anjos da Victoria’s Secret (como chamam às manequins) não podem ser apenas magras, têm de ser magras e esculturais, sem um grama de gordura em qualquer sítio do corpo. Isso paga-se no ginásio e na cozinha. Horas intermináveis de exercício físico para os quais “bastam” alguns minutos de comida, tal a quantidade mínima das doses ingeridas. Procura-se a proteína ideal para músculo.

Nas semanas que antecedem o desfile, as modelos intensificam os treinos físicos e reduzem ao mínimo a alimentação.

Há quem arrisque demasiado a saúde e deixe de ingerir sólidos dias antes do dia D ou, no dia do desfile, feche totalmente a boca, até para os líquidos, para não fazer retenção de líquidos.

O desfile da conhecida marca de lingerie americana alimenta a fantasia da mulher de corpo ideal, mas quem já lá esteve não esconde que o sofrimento foi grande.

Adriana Lima, a modelo que este ano se despediu deste desfile, contou ao jornal inglês The Thelegraph, em 2011, que deixou de comer alimentos sólidos nove dias antes do espetáculo.

A marca diz que promove “um estilo de vida saudável”, embora as dietas impostas pareçam estar a anos luz desse aforismo.

A modelo australiana Robyn Lawley promoveu este ano um boicote ao desfile da Victoria’s Secret (realizado dia 8 de novembro) nas redes sociais. Com o hastag #WeAreAllAngels (Somos todas anjos) pôs a circular uma petição para que ninguém visse a transmissão televisiva porque, dizia, “está na hora da Victoria’s Secret reconhecer o poder de compra e influência das mulheres de todas as idades, formas, tamanhos e etnias”.

Ed Razek, director de marketing da marca de roupa interior feminina, pediu desculpa, este mês, depois de ter disto numa entrevista que não queria modelos transgénero no palco porque isso iria estragar a “fantasia”.

“Toda esta situação de campo de fome antes de entrar na passerelle é ridícula […] elas levam o corpo ao extremo quando são selecionadas”, disse Robyn Lawley ao The Guardian.

Este ano, Bridget Malcolm, que foi Anjo em 2015 e 2016, pediu desculpa por ter publicitado os seus “maus hábitos alimentares”.

“O disformia corporal é aterradora”, escreveu. “Tive inúmeras conversas com outras modelos, todas magras, mas que se diziam gordas. […] Quando isto de torna um jogo mental cria as suas próprias asas. ”

Stephen Pasterino, conhecido treinador de Nova Iorque, já preparou algumas modelos para este desfile. Além do exercício físico, as raparigas seguem uma dieta rigorosa que, nas últimas semanas, exclui a ingestão de brócolos ou couve flor, porque “são difíceis de digerir”, e frutas como a banana, “ricas em açúcar”.

As pequenas quantidades de comida são sempre confecionadas sem sal, apenas se junta azeite, limão e ervas para dar sabor.