Há uma "Medusa psicadélica" no fundo do mar e os cientistas "apanharam-na" em vídeo

Chama-se, oficialmente, Rhopalonematid jelly Crossota millsae, mas a alcunha que os exploraradores que a filmaram na semana passada lhe deram condiz mais com o seu aspeto eletrizante

Com os seus tentáculos que têm um alcance de 360 graus, esta "Medusa psicadélica" macho foi encontrada junto ao fundo do mar, num avistamento raro possível graças aos veículos operados remotamente a partir de um navio e que enviam vídeos em direto para os cientistas. As imagens ajudam-nos a estudar as partes mais profundas, escuras e inacessíveis do oceano.

Desde o final de outubro que o Okeanos Explorer, um navio da Marinha dos Estados Unidos convertido em embarcação exploratória para a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), está numa missão para explorar o fundo do mar ao largo da costa de Porto Rico e das Ilhas Virgens.