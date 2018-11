15 coisas que provavelmente não sabe sobre o Rato Mickey

A estreia do rato mais famoso do mundo foi a 18 de novembro de 1928, em Nova Iorque. O Mickey Mouse faz 90 anos e não parece ser portador de grandes segredos. Ou será?...

O "Rato Mickey" fez a sua estreia no filme animado "Steamboat Willie", em 18 de novembro de 1928, e, desde então, foi conquistando os corações dos mais novos de geração em geração.

Aqui ficam 15 curiosidades sobre o Mickey:

1 - Walt Disney inspirou-se na sua criação anterior, Oswald, o coelho sortudo, que ficou para a Universal Pictures. Com Ub Iwerks, fez nascer o rato mais conhecido do mundo;

2 - O Mickey esteve para chamar-se... Mortimer. A alteração deveu-se a uma sugestão da mulher de Walt Disney, que considerava o nome demasiado formal e até "arrogante";

3 - O Mickey só começou a usar as agora indissociáveis luvas brancas em 1929, em "When the Cat's Away", e, na altura, serviam sobretudo para tornar visíveis as suas mãos - se fossem pretas, com a tecnologia de há 90 anos, tornar-se-iam invisíveis quando se sobrepusssem ao corpo, no ecrã;

4 - A propósito do ponto anterior, o Mickey só tem quatro dedos. Com cinco, as suas mãos pareciam "cachos de bananas", entendeu Walt Disney;

5 - O Mickey conheceu todos os presidentes dos Estados Unidos e tirou uma foto cada um, desde Truman. A única exceção foi Lyndon B. Johnson;

6 - Durante vários anos, foi o próprio Walt Disney que lhe deu voz;

7 - Sim, o Mickey e a Minnie são mesmo casados, conforme esclareceu o seu criador, numa entrevista em 1933;

3 - O "Steamboat Willie" foi o primeiro filme animado a ter som sincronizado com a imagem;

9 - O Rato Mickey foi o primeiro personagem animado a falar. As suas primeiras palavras foram "hot dogs!" (cachorros quentes);

10 - O Mickey foi o primeiro personagem a animado a ter uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood. Foi em 1978, por altura do seu 50º aniversário;

11 - Nos anos 70, o Mickey lançou um disco, que chegou a dupla platina;

12 - Seja qual for o ângulo, as suas orelhas terão sempre o mesmo tamanho e formato;

13 - O primeiro produto com o rosto do Mickey foi um caderno, em 1929, mas o objeto de maior sucesso foi um relógio;

14 - A primeira vez que apareceu a cores foi em fevereiro de 1935, em "O Concerto da Banda";

15 - Todas as mascotes têm de aprender a fazer a assinatura no Mickey para que esta seja uniforme, independemente do local e de quem estiver dentro do fato. E têm de o fazer com... as enormes luvas, claro.