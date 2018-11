O imponente deserto australiano visto do Espaço

O Parque Nacional australiano de Uluru-Kata Tjuta, com uma área de mais de 1300 quilómetros quadrados faz parte do Património Mundial da Unesco e serve de casa a duas formações rochosas muito populares, o Uluru e o Kata Tjuta.

O astronauta alemão Alexander Gerst, que está a bordo da Estação Espacial e que têm partilhado várias imagens do planeta a partir da sua perspetiva privilegiada (mostrou até os incêndios deste ano no Algarve), mostra agora como se vê do espaço esta região do interior australiano.

"Se olhar com atenção, consegue encontrar tanto o Uluru como o Kata Tjuta nestas fotos do Outback australiano. Que paisagem fascinante, como um livro de geologia aberto", escreve Gerst no Twitter.

Na foto à esquerda, pode ver-se o monolítico Uluru no lado esquerdo, enquanto à direita são visíveis as formações rochosas de Kata Tjuta.

O ano passado, outro astronauta, o francês Thomas Pesquet partilhou também no Facebook uma imagem do Uluru, o enorme rochedo vermelho que é sagrado para os aborígenes, que acreditam ser a marca do centro do mundo e conseguiram ver aprovada uma proibição de o escalar a partir de outubro de 2019.