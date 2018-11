Como espreitar o Instagram dos outros sem deixar rasto

Todas as pessoas já tiveram vontade de espreitar as redes socias de alguém mas, muitas vezes, não o fazem por medo de serem descobertas. Há algumas dicas, contudo, que podem ser seguidas e que ajudam a evitar muitos constrangimentos.

Criação de um "finstagram" ou de uma conta de memes ou estilo de vida

Uma das soluções é a criação de um finstagram que, em inglês, é a combinação das palavras fake (falso) e instagram. Este perfil, criado independentemente da conta principal, serve para publicar fotografias e vídeos completamente sem filtros, engraçados ou constrangedores, sem haver preocupação com os seguidores, já que os utilizadores aceitam no seu finstagram um número muito limitado de pessoas, normalmente os amigos mais íntimos.

Contudo, se não for completamente claro a quem pertence a conta, esse instagram pode servir para visitar os perfis de outras pessoas e conseguir ver as suas histórias e fotografias. É necessário, no entanto, garantir que quem que pretende espreitar não siga nenhuma das pessoas que seguem o seu finstagram.

Este "truque" apenas funciona se as pessoas tiverem os seus perfis públicos. Há quem vá alterando, ao longo do tempo, o nome do finstagram para terem menos hipóteses de serem apanhadas.

Outra forma de conseguir saber o que os outros andam a fazer é a criação de uma conta nova que não indique a sua identidade, que pode ser especificamente de memes e piadas ou até sobre bem-estar, com fotografias de alimentos saudáveis e paisagens bonitas.

Pode funcionar bem, mas atenção: há cada vez mais pessoas a utilizarem contas falsas para o fazer, o que pode não correr bem. Caso a pessoa tenha perfil privado, por exemplo, é muito provável que não aceite o seu pedido para seguir, por se tratar de um instagram sem um rosto identificado. Além disso, é importante conseguir obter alguns seguidores para a sua conta parecer mais credível, caso contrário é fácil perceber que é um perfil falso com intenções duvidosas.

Conseguir ver histórias sem aparecer na lista de visualizadores

Para fazer este truque, é obrigatório que siga a pessoa que pretende observar. Isto porque as histórias das pessoas que segue vão aparecendo na timeline do instagram, sendo possível abrir as de uma pessoa e, a partir dela, ver todas as histórias de todas as pessoas.

Quando encontrar a história da pessoa em questão, clique nas histórias da pessoa anterior e, quando estiver na última fotografia ou vídeo partilhado por ela, pressione o ecrã para fazer pausa na história e deslize um pouco para a esquerda, com cuidado, até conseguir ver a primeira história da pessoa que quer observar.

É necessário garantir que não desliza o ecrã totalmente, caso contrário vai aparecer na lista de utilizadores que visualizaram essa história. Além disso, só vai conseguir ver a primeira história partilhada.

Aplicações e sites

Existem várias aplicações e sites que permitem que pesquise e recupere histórias do Instagram de forma anónima, como a InSpy, que permite escolher os utilizadores que prentende observar e envia uma notificação quando algum deles publica uma fotografia ou vídeo novo. Contudo, é limitada, já qu, gratuitamente, apenas permite que tenha acesso a 5 interações por dia de cada pessoa que está a "espiar".