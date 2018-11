Rapaz de 13 anos conhece dador de medula óssea que lhe salvou a vida num encontro emocionante

Primeiro, foi a irmã gémea, Emily. Com apenas dois anos, foi diagnosticada com síndrome mielodisplásica, uma forma rara de cancro do sangue. Valeu-lhe, então, a compatibilidade com a irmã mais velha, que lhe doou medula óssea e lhe salvou a vida. Mas quando chegou a sua vez, aos 10 anos, Jack Withers não teve a mesma sorte e o diagnóstico foi o tiro de partida para uma corrida para encontrar um dador compatível.

Três anos depois de os médicos terem dito que não teria mais do que seis meses de vida, em 2015, Jack, agora um adolescente de 13 anos, pode abraçar o homem que mudou radicalmente esse prognóstico.

"Foi-nos dito logo aqui que ele só teria seis meses de vida. Isso nunca foi uma opção na minha cabeça, dei à luz três crianças e três crianças haviam de continuam", recorda a mãe, Jo Withers, à imprensa britânica.

Na lista internacional de dadores, destacou-se o nome do jovem alemão Michael Merten. O tratamento foi um sucesso e, terminado o período durante o qual dadores e recetores não podem encontrar-se, os dois puderam, finalmente, abraçar-se.

A DKMS, uma organização não governamental que se dedica à angariação de dadores de medula óssea em vários países, revela que os dois se conheceram na última gala de angariação de fundos da ONG, em Londres.

"Conhecer Jack e a sua família foi inacreditável", emocionou-se Michael, agora com 27 anos. "Não dá para descrever, são tantas emoções. Já tinhamos contacto através de emails e Whatspp mas vê-los todos pessoalmente e abraçá-los foi um sentimento inacreditável."