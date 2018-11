Vem aí o bordel em que os robôs sexuais vão poder dizer não

A abertura está prevista para 2019 na Califórnia, mas está ainda em fase de crowdfunding: neste momento, tem apenas nove patrocinadores e 3 mil dólares arrecadados, que corresponde a 1% da quantia pretendida (155 mil dólares).

A criação de bonecas sexuais robotizadas tem gerado várias questões relacionadas com o consentimento, já que os robôs não têm a capacidade de decidir se querem ter relações sexuais e há quem veja nisso o perigo de esbater a questão entre humanos.

No entanto, a ideia do Eve's Robot Dreams, fundado pela apaixonada por robôs que se autointitula Unicole Unicron, é que os clientes tenham de conversar com os robôs antes do sexo, para os conhecerem melhor e que estes possam decidir se querem ou não ter sexo com determinada pessoa.

Esta interação entre os clientes e os seus parceiros biónicos pode ser feita, segundo o site, dentro do próprio bordel, num café criado para o efeito, ou através de uma aplicação, a Realbotix, antes de se dirigirem para um ambiente privado.

Depois de estabelecida uma relação entre os dois, o bordel vai funcionar como todos os outros: cada sessão vai custar ao cliente 122 dólares (cerca de 107 euros) mas, caso pretenda estar com um robô "virgem", o preço será de 10 mil dólares, (quase 9 mil euros). Bonecas sem capacidade para interagir também estarão disponíveis por 60 dólares, 52 euros.

Para a fundadora, o objetivo deste bordel é "construir um mundo onde os robôs sejam tratados com o respeito que merecem", diz, ao The Independent. E, por isso, não contribuir "para uma potencial revolução de robôs no futuro".

Neste momento, só estão disponíveis robôs femininos com Inteligência Artificial, como a Harmony, mas, de acordo com o site, quando o espaço abrir vão poder ser pedidos robôs com formas femininas e pénis. "Robôs com formas masculinas estão em desenvolvimento e vamos tê-los assim que estiverem disponíveis", lê-se.