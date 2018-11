O miúdo que encanta quase dois milhões de chineses

Como é que um miúdo americano de apenas oito anos consegue ter uma legião de fãs na China? O segredo deste retumbante sucesso deve-se à sua expressão facial, ao chamado “sorriso de seca” que faz e que o tornou no protagonista de memes e gifs que circulam nas redes sociais. Aliás, a gigantesca rede social Weibo, uma espécie de Twitter chinês, é a grande responsável pelo fenómeno. Quando abriu conta na Weibo, há apenas quatro meses, o sucesso virou estrelato. Gavin Thomas, o rapaz do Minnesota, nos EUA, tem 1,8 milhões de seguidores nesta plataforma (à hora a que este texto está a ser escrito a contagem vai em 1 884 913). No Twitter, tem cerca de 450 mil.

Como é que tudo isto começou? Com os vídeos que o seu tio foi publicando online com as brincadeiras entre os dois e que, rapidamente, se tornaram um êxito.

Particularmente um. A expressão de Gavin, filmado pelo tio, com um lagarto na cabeça, tornou-se um estrondoso sucesso na China - um daqueles sorrisos estranhos entre o medo e a falta de vontade de rir explodiu nas redes chinesas.

Um gif do miúdo é capaz de ser utilizado 10 milhões de vezes por dia nas várias redes sociais chinesas, disse, à CNN, Ann Ding, fundadora de uma das maiores empresas de distribuição de gifs online.

Estima-se que o número de gifs relacionados com Gavin já tenha sido usado na China cerca de mil milhões de vezes. Assim, não é de estranhar que, quando abriu conta na Weibo, em julho, a notícias tenha saído em vários meios de comunicação social locais.

Como consequência da sua fama, Gavin foi a Pequim, a convite de vários patrocinadores, e a sua viagem foi divulgada em vários jornais.

Naquele país, Gavin nem sequer é muito conhecido pelo seu nome verdadeiro. Chamam-lhe “The fake smile boy” numa alusão seu sorriso desconfortável, embora educado. E foi isso que prendeu milhões de utilizadores.

As caras do miúdo em modo gif circulam à velocidade da luz na WeChat, o serviço de troca de mensagens mais utilizado, quando alguém quer expressar uma positividade forçada em situações desconfortáveis.

Na China já se vendem capas para telemóvel com a cara de Gavin e, na segunda vez que lá foi, no início deste mês, assinou um contrato com um gigante da internet local para aparecer num vídeo da empresa.

Algumas das fotos de Gavin Thomas que se tornaram virais: