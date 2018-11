Já vai conseguir apagar uma mensagem enviada no Messenger do Facebook. Mas não terá muito tempo para se arrepender

O Facebook Messenger, serviço de mensagens instantâneas, vai, finalmente, deixá-lo apagar uma mensagem enviada até 10 minutos depois do envio. Esta nova funcionalidade foi anunciada em abril e experimentada pela primeira vez em outubro, mas agora o especialista em redes sociais Matt Navarra publicou na sua conta de Twitter que a opção está identificada nas notas da versão 191.0 do Messenger para IOS como um recurso que chega "brevemente".

Atualmente, os utilizadores já podem apagar mensagens, mas o seu destinatário recebe-as sempre. A nova funcionalidade vai fazer com que ainda tenha a hipótese de a pessoa do outro lado não conseguir ler a mensagem.

Na publicação, Matt Navarra escreveu que "a aguardada opção de exclusão de mensagens já enviadas do Facebook Messenger só vai dar uma janela de 10 minutos para remover uma mensagem durante uma conversa", tempo muito limitado para conseguir desfazer o erro.

O WhatsApp já autorizava a remoção de mensagens enviadas, mas o período permitido para apagar a mensagem é de uma hora, o que dá a possibilidade de se arrepender por mais tempo. Contudo, já é positivo ter a opção de excluir uma mensagem que não quer que permaneça "para sempre" no Messenger. A funcionalidade vai poder ser ativada na opção "editar", no próprio Messenger.

Também o Instagram passou a permitir a exclusão de mensagens que são enviadas pelo Insta Direct no início deste ano. Para o fazer, os utilizadores têm de pressionar a mensagem até que apareça uma janela com as opções "copiar, colar ou não enviar". No entanto, o destinatário pode receber na mesma a notificação de envio de mensagem.

O Gmail, serviço de envio de emails, também tem uma funcionalidade que permite desfazer a emissão de emails indesejados durante 30 segundos.