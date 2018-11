Há mais uma estátua de um jogador de futebol a ser ridicularizada na Internet

A escultura do avançado egípcio foi revelada no Forum Mundial da Juventude, que começou este fim de semana em Sharm el Sheikh, e mostra Mo Salah de braços abertos e sorridente, em plena celebração de um golo.

Só que além do que muitos consideram uma falta de parecença com o jogador, ainda exibe um tronco e membros claramente desproporcionais em relação à cabeça.

As comparações com o busto de Cristiano Ronaldo não tardaram, mas também há quem ache que a representação está muito mais parecida com o cantor Leo Sayer, popular nos anos 70, ou com personagens de animação de Beavis and Butt-Head ou Marv Merchants, da saga Sozinho em Casa.

As comparações com Art Art Garfunkel também abundam...

Vários utilizadores acreditam que a estátua foi feita por alguém que nunca viu o jogador...

O escutor egípcio Mai Abdel Allah diz que teve a ideia em 2016 e que demorou um mês a esculpir a estátua.