Tomar antibióticos e medicamentos para diminuir o ácido do estômago em criança aumenta o risco de obesidade

Não é de hoje a descoberta de que um frango submetido a doses baixas de antibióticos durante a sua fase jovem apresenta um crescimento rápido e um aumento na quantidade de gordura do corpo. A partir dessa evidência, os cientistas têm-se dedicado a perceber se o ganho de peso está diretamente ligado às alterações provocadas pela toma de antibióticos no microbioma existente no intestino. Mais: se causam distúrbios metabólicos que podem ampliar o risco de obesidade no futuro.

A relação causa-efeito no homem ainda não está provada sem sombra de dúvida, mas um estudo observacional publicado online no Gut, o jornal oficial da Sociedade Britânica de Gastroenterologia, concluiu que esse risco aumenta com os tratamentos com múltiplos antibióticos, e que também os medicamentos para diminuir o ácido do estômago têm impacto quando tomados nos primeiros anos de vida. O grupo de crianças americanas analisado tinha 26% mais hipóteses de vir a receber um diagnóstico de obesidade ainda na infância.

O estudo foi realizado por uma equipa de investigadores liderada por Christopher M. Stark, do departamento de Pediatria do Centro Médico do Exército William Beaumont, em El Paso, no Texas, que examinou os dados de saúde de mais de 333 mil crianças, muitas delas acompanhadas até aos 8 anos.

Os cientistas começaram por verificar que quase três quartos delas (72,4 por cento) tinham tomado algum antibiótico até aos dois anos. Depois, concluíram que das 46 993 das crianças (41,1 por cento) que aos três anos já eram obesas, apenas 9 628 nunca tinham tomado nenhum antibiótico nem qualquer medicamento para diminuir o ácido do estômago.

“Concluímos que as prescrições de antibióticos e de medicamentos supressores de ácido nos primeiros dois anos de vida estão associadas ao desenvolvimento da obesidade infantil precoce”, escrevem os investigadores no relatório. “E esta associação tornou-se mais forte com prescrições para mais de um tipo de medicação.”

Por fim, os autores deste estudo descobriram que o sexo masculino estava associado à obesidade infantil, uma descoberta já antes relatada em estudos anteriores, mas que estes autores consideram inconsistente por existirem possíveis fatores geográficos e étnicos.