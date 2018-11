Artigo de revista dos anos 50 com dicas para arranjar marido ressuscita no Facebook, entre risos e indignação

Com o sugestivo título "129 Formas de Arranjar um Marido", o artigo, publicado na revista norte-americana McCall enumera as mais variadas dicas, que vão da mais bizarra à mais sexista, da mais desesperada à mais improvável... tudo ideias de 16 pessoas "escolhidas pela sua boas cabeça, ideias animadas e experiência madura". Do grupo fizeram parte um compositor, um conselheiro matriomonial, uma hospedeira, uma dona de casa, um comissário da polícia, um psicólogo e um solteiro.

Partilhado no Facebook, através de fotografias tiradas à revista, o artigo não tardou a tornar-se viral e a motivar milhares de comentários.

Uma das sugestões que mais tem dado que falar é a número 96: "Se ele decidir desistir de ir dançar e for remar no lago, VAI - mesmo que estejas a usar o teu melhor vestido de noite."

Mas há muito, muito mais: "Se ele for pescador, aprende a arranjar peixe", "pede receitas à mãe dele", "quando andarem na rua não pares em todas as montras"... Para quem ainda não tem sequer namorado, há muitas ideias para chamar a atenção de um homem: chorar discretamente a um canto ou usar um penso rápido para ele perguntar o que se passou, deixar o carro ir abaixo em locais estratégicos, ler os obituários em busca de viúvos, deixar cair a mala, um lenço, etc, etc...

No capítulo da aparência, a revista sugere apostar, em caso de necessidade, nuns óculos bonitos ou em lentes de contacto e a não mudar a cor do cabelo; Sapatos, sempre de salto alto, que são mais sexy, mas não se ele for mais baixo.

Se tudo o resto falhar, o artigo sugere medidas mais drásticas, que vão desde oferecer-se para trocar um pneu ou andar de autocarro para trás e para a frente até ver alguém atraente.