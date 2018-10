Filmada pela primeira vez "galinha monstro sem cabeça" no mar da Antártida

Nova tecnologia que multiplica a capacidade das filmagens subaquáticas, desenvolvida por investigadores australianos, permitiu captar imagens de espécies até aqui nunca vistas mar da Antártida

Um pepino-do-mar de águas profundas, também conhecido como "galinha monstro sem cabeça", até aqui só encontrado no Golfo do México, foi visto pela primeira vez na costa leste da Antártida.

As imagens do Enypniastes Eximia serão enviadas agora à Comissão para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos do Antártico, órgão internacional responsável por este oceano.

A rara criatura foi descoberta no passado fim de semana com recurso a um sistema de camaras submergíveis desenvolvido pela Divisão Australiana da Antártida.

"A proteção da câmara e da eletrónica é desenhada para se prender a linhas de pesca em profundidade, por isso precisa de ser extremamente durável", explica o líder o programa,Dirk Welsford. "Precisávamos de algo que pudesse ser atirado a partir de um barco e continuasse a trabalhar sob pressão extrema, em escuridão absoluta, durante períogos de tempo longos", acrescenta, adiantando que algumas das imagens que estão a obter são "de cortar a respiração".