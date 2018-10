A temperatura vai descer: saiba como se preparar

A informação foi avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê uma mudança significativa do estado do tempo no continente devido à “influência de uma massa de ar muito frio transportada por um forte fluxo de norte, na circulação de um intenso anticiclone localizado a norte dos Açores”.

De acordo com o IPMA, os valores da temperatura máxima deverão variar entre 08 e 15 graus Celsius nas regiões do interior Norte e Centro, prevendo-se valores ainda próximos de 20 graus para a região de Lisboa, Alentejo e Algarve.

No vídeo, conheça os conselhos da Associação Portuguesa de Segurança (APSEI), para “sobreviver ao próximo fim de semana da maneira mais segura”.