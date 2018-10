Trump: “Temos de mostrar ao mundo que estamos juntos em paz, amor e harmonia”

O presidente norte-americano congratulou-se esta sexta-feira com a detenção de um homem que alegadamente terá enviado nos últimos dias pelo menos uma dúzia de pacotes suspeitos a personalidades políticas e a meios de comunicação social no país, pedindo “união” aos norte-americanos e sublinhando a rapidez com que a operação foi levada a cabo.

“Os norte-americanos têm de se unir e mostrar ao mundo que estamos juntos, em paz, amor e harmonia. Estamos a mostrar ao mundo o quão grandes somos,” afirmou Donald Trump esta tarde, poucas horas depois de as autoridades terem detido na Florida um homem de 56 anos identificado como Cesar Sayoc e suspeito de estar por detrás dos envios dos pacotes suspeitos de conter dispositivos explosivos.

Além de deter Sayoc, a polícia apreendeu ainda uma carrinha, alegadamente com ligações ao suspeito, coberta com propaganda de Donald Trump e do vice-presidente Mike Pence, mas também de imagens de Hillary Clinton com uma mira sobre a cara ou condenando a atuação da cadeia de televisão CNN. Clinton e a CNN foram dois dos alvos dos pacotes potencialmente armadilhados enviados esta semana, que foram remetidos também a outros críticos do Presidente.

Donald Trump considerou o envio dos pacotes como “atos aterrorizantes desprezíveis que não têm lugar no nosso país” e garantiu que todos os meios estão mobilizados para levar “o, a ou os suspeitos à justiça”. “Não vamos deixar que a violência política exista na América. Que pare agora, que pare agora,” apelou a partir da Casa Branca à margem de um encontro com a Young Black Leadership Summit.

“Quero aplaudir o FBI, os Serviços Secretos, a procuradoria, a polícia de Nova Iorque a todas as polícias. Fizeram isto muito depressa, é como encontrar uma agulha no palheiro, como é que o fizeram tão depressa? Fizeram um bom trabalho,” disse o chefe de Estado.

Minutos depois de apelar à união, conta a CNN que o presidente criticou a existência de "sondagens falsas" (a cerca de duas semanas da realização das eleições intercalares norte-americanas), a que os jovens da Young Black Leadership Summit presentes na sala responderam gritando “fake news [notícias falsas]”. Um deles terá gritado: A CNN não presta".

Além da CNN e do casal Hillary e Bill Clinton, também foram enviados pacotes armadilhados para o antigo presidente Barack Obama, o antigo vice-presidente Joe Biden, o investidor George Soros, o antigo procurador-geral Eric Holder, o ator Robert de Niro, o ex-diretor dos serviços de inteligência James Clapper e o antigo diretor da CIA John Brennan, além dos políticos democratas Maxine Waters e Cory Booker.