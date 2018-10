Esta é a justificação científica para o vídeo viral da floresta "a respirar" que ninguém conseguia explicar

Para o caso de não ter dado por ele, aqui fica o intrigante vídeo que mostra o que parece ser o solo numa floresta do Quebec, Canadá, a respirar ostensivamente.

Apesar de parecer que a floresta inspira e respira, a cena filmada no passado dia 16 não tem nada a ver com respiração, mas sim com... vento. Isso mesmo têm explicado aos meios de comunicação vários meteorologistas, como Mark Sirois, do Southern Quebec Severe Weather Network, que diz que se trata de um fenómeno meteorológico perfeitamente explicável, em que vários elementos se juntaram, criando o espetáculo pouco comum.

"Quando se olha para as árvores no fundo torna-se evidente que os ventos são muito fortes. O solo da floresta parece estar coberto de musgo, o que deixa grande parte do sistema de raízes das árvores mais novas num meio solto. À medida que o vento abana as árvores, as raízes levantam-se. Isto dá a aparência de 'respiração'", explica.

A explicação é corroborada por outros especialistas. "Durante uma tempestade de chuva e vento, o solo fica saturado, abrandando a sua coesão com as raízes, à medida que o vento sopra na copa das árvores", justifica Mark Vanderwouw, de uma empresa especializada no cuidado e tratamento de árvores, no Ontario.

"O vento tenta puxar as árvores e quando a força é transferida para as raízes, o solo começa a 'agitar-se'. Se os ventos fossem suficientemente fortes e durassem o suficiente, as raízes começariam a partir-se e, mais cedo ou mais tarde, algumas das árvores cairiam", conclui.