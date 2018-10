Apple e Samsung reduzem desempenho de telemóveis antigos para acelerar substituição por novos

Dez milhões de euros de multa para a Apple, cinco para a Samsung. É esta a pena aplicada às duas gigantes tecnológicas pela autoridade para a concorrência em Itália. As investigações, iniciadas em janeiro de 2018, detetaram "práticas comerciais desonestas", traduzidas na instalação de software que prejudicava o desempenho de telemóveis de modelos mais antigos, através do sistema de atualizações periódicas.

Esta "obsolescência planeada", como foi classificada, visava "acelerar a troca de telemóveis" por outros mais recentes, aumentando assim o volume de vendas das empresas. Os updates "causavam mau funcionamento e uma redução significativa do despempenho" nos modelos antigos, justificou a autoridade italiana, que obrigou ainda a Apple e a Samsung a publicar a decisão nas respetivas páginas de Internet em Itália.

As duas empresas foram punidas com a pena máxima pecuniária para estes casos, no valor de cinco milhões de euros. No caso da Apple, a multa duplicou por falhas na informação aos consumidores relativas às baterias de lítio, nomeadamente sobre a sua durabilidade e manutenção.

Em França, corre um processo semelhante, mas apenas em relação à Apple e ainda sem conclusões anunciadas. Para a Samsung, é a primeira vez que a empresa se vê envolvida num caso de software criado para tornar os telemóveis obsoletos.