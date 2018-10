Jovens chineses encontram mais uma forma de exibir riqueza na Internet

Porque, aparentemente, exibir simplemente a riqueza não basta, há um novo desafio viral no Twitter chinês e dificilmente poderia parecer mais bizarro. E, claro, também não faltam paródias

Ser fotografo de cara no chão, como se tivesse acabado de cair para a frente, pode não parecer, à primeira vista, muito glamouroso... a não ser que a queda tenha espalhado vários pertences pelo chão e estes sejam todos artigos de luxo. É esta, resumida, a ideia do desafio "ostenta a tua riqueza" que tomou de assaltou o Weibo últimas duas semanas.

Uma das imagens mais populares mostra uma mulher caída junto ao carro, numa passadeira em Taizhou, rodeada pelos seus sapatos de salto alto, maquilhagem e uma mala (acabou por receber uma multa de estacionamento, diga-se).

Com a hashtag #fallingstars, o fenómeno começou em julho, com um DJ russo a partilhar uma foto em que surgia como se tivesse caído do seu avião particular para a pista.

Seguiram-se várias réplicas com quedas dramáticas, mas não tardou até o desafio chegar à China e aí ser transformado numa forma de mostrar a riqueza.

Também já estão aí as versões alternativas do #fallingstars...