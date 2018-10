15 boas razões para jogar padel

De mansinho, antigos campos de ténis sem uso vão sendo transformados para o padel. A modalidade, historicamente forte em Espanha e na América Latina, tem explodido em Portugal. A Federação Portuguesa de Padel, criada em 2012, estima que já existam cerca de 40 mil praticantes e mais de 4 mil federados, jogando nos cerca de 150 campos existentes no País (em 2011, havia apenas 50). Com um crescimento médio anual de 85%, o padel tem mostrado ser mais do que uma moda e a taxa de pessoas que continua a jogar após a experiência da primeira vez situa-se entre os 80 e os 90%. Um pouco por toda a Europa, a modalidade, que se joga a pares, apresenta taxas de crescimento ainda mais altas.

No ranking mundial dos 25 melhores jogadores, Portugal ainda não tem nenhum atleta masculino (a lista é dominada por jogadores espanhóis e argentinos), mas nos femininos lá está o nome de Ana Catarina Nogueira (ver perfil nas páginas seguintes), em 21º lugar. No ano passado, Portugal qualificou-se para o Campeonato Mundial de Padel, e a preparação física, tanto para atletas profissionais como para praticantes amadores, passou a ser uma preocupação de treinadores, clubes e academias. Já não basta arranjar o parceiro e ir para o court. “Começa a haver uma preocupação e uma especificidade por parte das pessoas para melhorarem a sua condição física e aumentarem o desempenho desportivo”, explica Marco Santos, licenciado em Educação Física e Desporto e preparador físico de vários atletas de alta-competição (como os campeões nacionais Filipa Mendonça e Vasco Pascoal).

A origem do padel, que começou por chamar-se “ténis de alto-mar”, remonta a 1890, quando a bordo de navios ingleses os tripulantes jogavam ténis em espaços mais pequenos, durante as travessias do Atlântico. É já nos anos de 1920 que chega a terra e passa a ser jogado nos parques de Nova Iorque, embora seja no México, num hotel em Acapulco, que surge, em 1969, o primeiro campo de padel feito por Enrique Corcuera. Na Europa, a modalidade difundiu-se com a ajuda da realeza espanhola. A componente social e de convívio entre os jogadores é um dos principais atrativos desta modalidade, praticável em todas as idades.

15 boas razões para jogar padel

1 - Cuida do coração

Sendo um desporto de esforços intermitentes, existe um aumento da produção de oxigénio e do volume de sangue bombeado pelo coração. Os jogadores começam a cansar-se menos para fazer os mesmos esforços no seu dia a dia. Este aumento da resistência cardiovascular poderá ser um bom antídoto para problemas relacionados com o coração, como os enfartes do miocárdio.

2 - Tonifica os músculos

Os ganhos de força na prática desta modalidade também são evidentes. São vários os músculos trabalhados em simultâneo. Nas pernas, são as coxas e os glúteos os dominantes, devido à constante posição de semiagachamento. No tronco, fortalece-se, principalmente, a parede abdominal e a região lombar.

3 - Melhora a coordenação motora

O jogo requer destreza na combinação de movimentos. A movimentação dos pés, a funcionar paralelamente com a ação dos braços, solicita de forma constante um forte trabalho coordenativo do corpo. O treino de velocidade e agilidade, tão características desta modalidade, promove uma melhor coordenação motora.

4 - Solicita a sua agilidade

Os movimentos dinâmicos, curtos e multidirecionais das jogadas aumentam o desenvolvimento desta capacidade, visto que ela se caracteriza por trocas rápidas de direção, sentido e deslocamento da altura do centro de gravidade. A flexibilidade também é constantemente posta à prova em diferentes momentos do jogo.

5 - Estimula a capacidade de reação

No padel há muitos sprints curtos durante o mesmo ponto de jogo, bem como inúmeras ações explosivas e de alta intensidade. A imprevisibilidade dos ressaltos nas malhas laterais, nos vidros ou na rede é apenas mais um fator que fomenta o desenvolvimento da capacidade de reação e seus reflexos. Quanto mais rápido e mais ágil o jogador for, mais tempo tem para tomar uma decisão eficaz.

6 - Otimiza a atividade neuromuscular

Existem inúmeras tomadas de decisão em cada ponto disputado. A velocidade entre o momento de pensar a jogada e a sua execução é crucial para, atempadamente, processarmos o gesto técnico.

7 - Ajuda a perder peso

A redução de massa gorda e o aumento de massa muscular constituem também uma evidência. De acordo com alguns estudos, numa hora pode gastar-se, aproximadamente, 500 calorias, melhorando o índice de massa corporal.

8 - Atua na prevenção do envelhecimento

Com o avançar da idade e a consequente degeneração física (órgãos, tecidos) e mental, torna-se fundamental a prática de atividade física. O padel pode ser jogado a um nível de intensidade moderado, sem um grande risco para os grupos seniores.

9 - Promove o espírito competitivo e o ‘‘fair play’’

A euforia da vitória e a frustração da derrota fazem-nos sair da rotina e experimentar novas aprendizagens. O facto de dependermos também de um parceiro ensina-nos a lidar melhor com o erro e a sermos mais tolerantes. Uma das características mais positivas é que a competição muitas vezes se torna secundária, prevalecendo a diversão.

10 - Ajuda a reduzir o stresse

O exercício físico ajuda a libertar tensões acumuladas, a descarregar energias e a ganhar autocontrolo. As sensações positivas geradas são muitas e, talvez por isso, quem experimenta jogar padel nunca mais o larga.

11 - Fomenta o convívio e a socialização

O padel é uma modalidade coletiva, jogada a pares. Partir para a ação e iniciar a sua prática irá gerar novas relações sociais e até novas amizades.

12 - Praticável todo o ano

Modalidade habitualmente jogada nos courts ao ar livre, em dias de inverno pode ser praticada em campos indoor. Mais do que o calor intenso, é o vento que pode estragar uma partida. Inúmeros praticantes encontram aqui uma forma de ter atividade física fugindo à monotonia de um treino de ginásio ou de uma modalidade cíclica, como a corrida, por exemplo.

13 - Ajuda a dormir melhor

Como qualquer outra atividade física, o padel cansa. Isto leva a que o corpo tenha necessidade de recuperar devidamente, proporcionando-lhe uma noite com melhor qualidade de sono e um despertar mais relaxado.

14 - Pode prevenir lesões

É fundamental fazer um bom aquecimento prévio, com exercícios gerais e semelhantes aos que vai pôr em prática e, no final de cada jogo, alongar. Como o padel é predominantemente um desporto assimétrico – desenvolve mais um dos lados –, torna-se essencial reequilibrar o corpo com um trabalho de reforço dos músculos menos solicitados e com alongamentos do lado que fica mais encurtado. O ombro está sempre em rotação e, por isso, é também uma das articulações que mais lesões sofrem, a par de joelhos, tornozelos e cotovelos.

15 - É para todos

O padel é uma modalidade inclusiva, que pode ser praticada por todos. Desde os mais novos, a partir dos 5 anos, até aos mais velhos, homens e mulheres, com mais ou menos aptidões físicas e/ou desportivas. Existem projetos para orientar pessoas com incapacidades motoras e facilitar todo o processo de aprendizagem ou a prática da modalidade.