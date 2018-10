As botas de cowboy estão de volta em força

Pode ter sido por causa do êxito da série de ficção científica Westworld, já a caminho da sua terceira temporada no canal HBO, com o guarda-roupa de Dolores Abernathy/Evan Rachel Wood a dar nas vistas de quem define as tendências da moda. Ou pode ser um mero revivalismo, porque não? A moda vive de ciclos, já se sabe, e a inspiração para esta ou aquela tendência surge muitas vezes da conjugação de um conjunto de fatores, tornando-se difícil determinar a sua origem.

Também podemos pensar que um trendsetter tropeçou numas fotografias antigas da atriz Sienna Miller, apanhada de minissaia de ganga e botas de cowboy no longínquo ano de 2004, decidindo, então, reinventar aquele look. Ou que lhe apeteceu rever Madonna a levantar o pó com uns botins de biqueira reforçada no videoclip oficial do tema Don’t Tell Me, e se encantou de novo com o estilo country da italo-americana-mais-lisboeta-de-sempre.

Certo é que a hashtag #cowboyboots devolve milhares de imagens de botas que parecem saídas diretamente de um filme de Faroeste americano – e que isso não é por acaso. Depois de terem desfilado nas passerelles parisienses, pela mão das grandes casas de moda, elas saíram à rua já na última primavera, a ensaiar a invasão habitual nos festivais de verão. A diferença, este ano, é que não desapareceram com o desmontar dos palcos do Coachella ou do Burning Man. Desta vez, continuaram a pisar as ruas com confiança e, a avaliar pelo que encontramos nas lojas, são a grande tendência deste outono/inverno.

Como usar

Patrícia Pereira chama-lhes botas de cowboy “renovadas”, lembrando que na moda atualmente nada se inova, tudo se renova. “As tendências são cíclicas e algumas até vão e vêm rapidamente, nunca estão mais de três estações desaparecidas. O animal print”, exemplifica esta stylist com 35,9 mil seguidores no Instagram, “é uma dessas tendências que vão aparecendo com muita frequência, mais ou menos marcada, num look total ou nos acessórios”.

A tendência das botas de cowboy também é cíclica, mas demorou quase 20 anos a voltar, nota. Tiveram um hit enorme nos anos 90, era ela adolescente, e agora vieram novamente com muita força. “Fizeram a sua entrada na estação passada, por exemplo, na Yves Saint-Laurent”, conta, “e, seis meses depois, a Zara e outras marcas de fast fashion também já conseguiram trazê-las”.

E “renovadas” porquê? Patrícia Pereira explica numa penada: “Há 20 anos eram monocolour, tirando alguns apontamentos com linhas doutra cor; estas têm mais de uma cor, vêm um bocadinho mais quadradas e com um tacão menos masculino.”

Quanto à forma de as usar, a consultora de moda também encontra diferenças óbvias com o passar dos anos. Enquanto na década de 90 acompanhavam uns jeans, agora vêm para ser conjugadas com materiais mais fluidos, em vestidos longos e muito femininos, ou lãs. “Umas cowboy boots dão aquele ar muito cool e international a um look, o que para mim quer dizer que está perfeito.”

Já a experiência de Sandra Penteado leva-a a dizer que este tipo de botas é um clássico que nunca sai de moda. Foi por isso que criou há dois anos a loja online Cowboy Boots Portugal, onde é possível escolher vários modelos das marcas Mayura Boots, Old West Boots, Sendra Boots e El Estribo (entre 152 e 350 euros). “Qualquer pessoa gosta de ter um par destas botas no armário”, acredita, “mas nem sempre sabe onde as encontrar facilmente”.

Foi o que lhe aconteceu quando quis comprar umas e acabou por mandar vi-las do Brasil. Daí até decidir lançar-se na sua comercialização online passaram poucos meses, uma decisão que se revelou certeira. As vendas têm crescido e o feedback é excelente, diz, “até porque as cowboy boots ao vivo são ainda mais bonitas e vistosas”.

Seja à boleia da futurista Westworld ou de memórias doutros tempos, siga-se a máxima “Se não podes vencê-los, junta-te a eles.” E sem medos, até porque são umas botas muito confortáveis.