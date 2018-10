Saiba como deve preparar a sua casa para um sismo

Tem os móveis fixados à parede? E os armários da cozinha têm fecho? Caso a sua resposta seja não pense melhor. É que em caso de sismo os ferimentos causados por elementos não estruturais dos edifícios podem causar sérios ferimentos ou mesmo ser fatais.

Foi a pensar nisso que a Comissão Europeia lançou o projeto KnowRISK. Quatro organizações – Instituto Superior Técnico, Laboratório Nacional de Engenharia Civil (ambas de Portugal), Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Itália) e Erthquake Engineering Research Centre University of Iceland (Islândia) – são responsáveis pela divulgação à população as formas de reduzir os riscos não estruturais causados por tremores de terra.

Além de mapear as zonas com maior risco sísmico, alertam para uma série de comportamentos que devemos ter em casa para que os danos possam ser minimizados. Porque pode não ser uma parede que nos cause ferimentos, mas uma jarra que nos caia em cima da cabeça ou um candeeiro mal colocado numa escola, por exemplo.

Através de uma série de conselhos pretende-se sensibilizar a sociedade sobre como se pode proteger em casa de ferimentos evitáveis: fixas os móveis à parede, prender os equipamentos elétricos e eletrónicos, como computadores e televisões, reforçar os armários da cozinha e usar fechos para que as portas não se abram, impedir que frigoríficos ou outras máquinas possam tombar ou certificar-se que sabe desligar os contadores da água, luz e gás.

As áreas piloto de estudo são Lisboa, Monte Etna e região Norte de Itália e parte do sul da Islândia.

O projeto pode ser acompanhado no site KnowRisk onde estão disponíveis vários guias práticos, tanto para os comportamentos a ter nas escolas como em casa.