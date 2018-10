Quem é Banksy? Há uma short-list de suspeitos

O assunto voltou à ordem do dia depois da “auto-destruição” do quadro “Girl with balloon” (“Rapariga com balão”, numa tradução livre) quando se ouviu o barulho do martelo no leilão da Sotheby's. Apesar do trabalho não ter ficado completo – segundo um vídeo que Banksy publicou – já que o objetivo era desfazer em tiras todo o quadro através da trituradora de papel instalada na moldura, a partida trouxe de novo para a ribalta o mistério da identidade do artista.

Os desenhos, em stencil, começaram por ser encontrados nas ruas de Bristol e, logo depois, em Londres. A sátira, aliada à subversão de conceitos, daquilo que espalha pelas paredes ganhou fama internacional, aliás hoje há desenhos de Banksy em várias partes do mundo.

Mas quem é ele, afinal?

O enigma mantém-se, mas há uma lista de suspeitos. E, nesta altura, são mesmo os suspeitos do costume desde que se começou a tentar identificar a pessoa por detrás do pseudónimo.

Robert Del Naja, conhecido como 3D enquanto membro dos Massive Attack – uma banda de trip hop inglesa – encabeça esta lista.

A arte de rua de Banksy apareceu pela primeira vez em Bristol, de onde é natural Del Naja e onde este começou a sua carreira como graffiter com o grupo DryBreadZ Crew, depois, já no início dos anos 1990 juntou-se ao The Wild Bunch.

Além disso, Del Naja desenhou várias capas para os discos dos Massive Attack com um estilo muito semelhante ao de Banksy (e também em stencil).

Ambos já fizeram saber que são amigos e que Banksy está presente na vida da banda, mas que são duas pessoas.

O músico aparece no documentário sobre a vida do artista, “Exit Through the Gift Shop”, e a capa de um livro publicado por Del Naja sobre os Massive Attack é atribuída a Banksy.

Em junho do ano passado, foi atirada mais uma acha para a fogueira. O DJ Goldie escorregou nas palavras durante uma conversa para o podcast do artista de hipo hop Scroobius Pip.

“Dá-me uma ‘bubble letter’ (um tipo de letra mais básica usado no grafitti), ponho-a numa t-shirt, escrevo lá Banksy e estamos feitos. Podemos vendê-la agora”, disse. O pior é que logo de seguida acrescentou: “Sem querer desrespeitar o Robert, acho-o um artista brilhante. Ele virou o mundo da arte de cabeça para baixo”. Seguiu-se uma pausa embaraçosa por ter dito que o nome de Banksy era Robert. Goldie e Del Naja são amigos dos tempos em que grafitavam juntos, nos anos 1980.

O segundo da lista costuma ser Robin Gunningham, outro artista de rua. Em 2016, vários criminologistas da Universidade Queen Mary de Londres utilizaram um processo denominado “perfil geográfico” e chegaram às conclusão que os locais de 140 obras assinados por Banksy estavam relacionados com sítios frequentados por Gunningham.

David Guetta, um graffiter francês que entra no documentário sobre Banksy, também é apontado como como homem por detrás do pseudónimo. Há uma teoria que refere que o que ele diz no documentário, fingindo ser um artista medíocre, é apenas mais uma brincadeira do próprio Banksy e seria ele mesmo.

Um jornalista, Craig Williams, é da opinião que Banksy é um coletivo de artistas ligado aos Massive Attack.