Sagrada Família esteve 133 anos sem licença de construção

A obra é complexa. O mestre deixou tudo planeado, mas morreu muito antes de poder concluí-la (mesmo que vivesse mais tempo, não teria anos de vida suficientes para ver o resultado final.

Falamos da Sagrada Família, o monumento mais visitado de Barcelona, que está em construção desde 1882.

Qualquer construção implica uma licença para tal, mas há sempre exceções. E esta durou 133 anos.

A obra-prima do arquiteto catalão Antoni Gaudí está há 133 anos sem licença de construção.

Só agora, e depois de aturada discussão, a alcaidessa (presidente da câmara) de Barcelona consegiu um acordo com a Junta Construtora do templo. Nos próximos 10 anos serão pagos 36 milhões de euros que vão reverter para a melhoria dos transportes públicos, a abertura de uma acesso direto ao metro e trabalhos de reurbanização das ruas em torno do monumento.

O acordo agora feito pela alcaidessa Alda Colau não contempla um dos pormenores do templo que ainda não foi construído e que nenhum outro presidente de câmara se atreveu a modificar: uma enorme escadaria – que está no projeto original de Gaudí – para acesso a uma das fachadas que obrigaria a demolir prédios e fazer expropriações.

Colau referiu que “este é um dia histórico” para a cidade e lembrou que muitos lhe diziam que “se ninguém o tinha conseguido em 130 anos, não seriam eles a conseguir”.

A Sagrada Família é Património Mundial da Unesco desde 2005 e prevê-se que esteja concluída em 2026.