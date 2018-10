Mapa em 3D mostra altos e baixos da Terra com precisão sem precedentes

Imagens captadas por dois satélites que trabalharam em estreita e complexa colaboração permitiram à DLR, a agência espacial alemã, criar um mapa 3D que mostra com precisão os pontos altos e baixos da Terra e está, a partir de agora, disponível para consulta

Desde 2010 que dois satétlites alemães sobrevoam a Terra em formação, o que significa que "observam" exatamente a mesma área mas de perspetivas ligeiramente diferentes.

Os dois satélites, o TerraSAR-X e TanDEM-X, enviam impulsos de microondas para a superfície do planeta e medem o tempo que demora até receberem esse sinais de volta. Quanto menor o tempo, maior a altitude do terreno.

A distância entre ambos foi dos 120 aos 500 metros e diferença de sinal que cada um recebeu foi gravada "com precisão milimétrica", refere a agência.

O resultado foi um mapa com uma resolução sem precedentes que está agora disponível online e cobre toda a superfície terrestre do planeta, num total de 148 milhões de quilómetros quadrados. Dada como concluída em setembro de 2016, esta imagem 3D da Terra é apresentada como "30 vezes mais exata do que qualquer outro conjunto de dados global".

A resolução do Modelo Digital de Elevação (DEM, na sigla em inglês) é de 90 metros, ou seja, a superfície da terra foi dividida em quadrados com 90 metros de cada lado.

Os dois satélites vão continuar, no entanto, a sua missão, com os cientistas a sublinharem que a superfície da Terra muda constantemente.

A DLR já tem planos para substituir os "velhotes" TerraSAR-X e TanDEM-X por outros capazes, por exemplo, de penetrar a copa das árvores, conforme explicou à BBC Manfred Zink, do Instituto de Micro-ondas e Radares da agência espacial alemã.