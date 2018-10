Vai um desafio? Encontre o livro nesta imagem

Uma empresa britânica criou um desafio que se tornou viral: No meio de uma amálgama de objetos ligados à tecnologia, há um único livro à espera de ser encontrado. Avançamos só que há quem consiga fazê-lo em meros segundos...

Em jeito de metáfora dos tempos atuais, a Edu Print Plus, que vende posters educativos e inspiracionais, desafiou os seus seguidores no Facebook a encontrarem um livro perdido no meio de dezenas de gadgets, como consolas, headphones e computadores. Como meta, a empresa britânica sugere que o exemplar único seja localizado em menos de 20 segundos.

O post já teve mais de 2 mil reações e mais de 100 comentários, com alguns utilizadores a garantirem que conseguiram ver o objeto perdido em apenas cinco segundos.

"Parece que a tecnologia está a tomar conta de tudo, não é? Mas se todos temos telemóveis, tablets e subscrições Netfliz, ainda sentimos que há algo de especial em pegar num livro - um livro físico e real!", explica a empresa sobre a ideia deste desafio.

Se ainda não o fez, tente agora encontrar o livro.

Se for preciso, a resposta está mais abaixo.

Mais abaixo....

Mais....

Aqui: