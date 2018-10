No Dia Mundial da Alimentação, faz sentido pensar em sustentabilidade

Disclaimer a abrir este texto, escrito no Dia Mundial da Alimentação, que se celebra a 16 de outubro: Comer saudável não quer dizer alimentar-se de forma sustentável. E é por isso que ainda há muito caminho para desbravar nesta matéria.

Depois de uma sessão de cinema ao final da manhã, que decorreu no Ministério da Agricultura e do Mar, e em que se projetou o documentário SustainablEating, Helena Real, secretária-geral da Associação Portuguesa de Nutrição (APN), falou-nos de uma das principais preocupações desta associação de cariz técnico-científico. Desde 2017 que a APN desenvolve um programa de informação e sensibilização sobre a sustentabilidade alimentar, com base nos cinco princípios defendidos pela Food and Agriculture Organization (FAO) das Nações Unidos. A saber: preferir produtos nacionais, frescos e da época, seguir uma dieta mediterrânica, consumindo menos carne e mais vegetais, guiar-se pelos três erres da reciclagem e pensar no impacto das nossas escolhas alimentares. "Depois, tudo cresce à volta disto", resume a nutricionista.

É por isso que se torna importante regressar ao disclaimer inicial. "Sustentabilidade não significa apenas comer de forma saudável. Até porque se eu consumir um abacate que vem do outro lado o Oceano não estou a ter em conta a sua pegada ecológica e ainda assim estou a fazer uma escolha nutricionalmente equilibrada", explica. O mesmo se passa se um produto biológico for importado.

No entanto, quem segue os princípios da FAO sobre sustentabilidade terá naturalmente um regime equilibrado do ponto de vista da saúde. É importante passar esta mensagem de dois gumes à população, mas também aos profissionais da área, porque por vezes são os primeiros a ignorar a vertente ecológica da alimentação.

É então que aparece o documentário projetado esta manhã (vai voltar a ser mostrado dia 30 de outubro, desta vez no Ministério da Saúde). Apesar de ser realizado por um grupo de profissionais espanhóis, condensa vários testemunhos de outras latitudes (Pedro Graça, diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, é o nosso representante nesta produção).

Será este documentário que integrará o projeto de intervenção nas escolas secundárias que a APN está a preparar. Além da projeção do filme, a associação entregará aos professores um dossier com os temas que devem ser discutidos na sequência do SustainablEating. Desde os preço real dos alimentos à pegada hídrica. Para já, fica aqui o trailler