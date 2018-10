Chora por tudo e por nada? Estes conselhos vão ajudá-lo

Um estudo do final do ano passado, conduzido por investigadores do Hospital Universitário de Siena, revelou que lacrimejar era positivo para a saúde, uma vez que "o percorrer das lágrimas pelas bochechas, lento e gentil, possui uma espécie de efeito de massagem, que estimula a produção de endorfinas aliviadoras do stresse pelo corpo, que levam a uma sensação de bem-estar", assim explicaram os cientistas.

Contudo, há momentos em que as lágrimas se tornam prejudiciais, principalmente em ambientes sociais ou de trabalho. Ad Vingerhoets, psicólogo holandês e autor do livro "Why Only Humans Weep: Unravelling the Mysteries of Tears" (Porque é que Só Os Humanos Choram: Desvendar os Mistérios das Lágrimas), publicado pela primeira vez em 2013, diz que as razões que levam as pessoas a chorar vão mudando com o passar do tempo. Por exemplo, os bebés e as crianças choram, quase sempre, quando sentem alguma dor física, mas os adultos raramente o fazem.

Normalmente, depois da adolescência, as pessoas começam a chorar também como uma reação aos problemas e sofrimento alheios mas, segundo Ad Vingerhoets, as duas situações que funcionam como gatilhos para o choro dos adultos têm a ver, em primeiro lugar, com sentimentos de desamparo e impotência e, em segundo lugar, com perdas e separações.

Para quem chora muito facilmente e gostava de saber controlar melhor os momentos em que o faz, existem várias soluções e atitudes que pode adotar. Ao The New York Times, Lauren Bylsma, professora assistente de psiquiatria e psicologia na Universidade de Pittsburgh, nos EUA, diz que antecipar o choro e ensaiar formas de lidar com situações difíceis pode ser uma boa forma de controlá-lo. "Permita-se chorar antecipadamente, já que terá mais chances de manter a compostura se já o tiver feito", afirma a especialista.

Além disso, é importante que mantenha uma conversa o mais tranquila possível, de acordo com Lauren Bylsma. "Pode ensaiar o que vai dizer e como o vai dizer, porque assim não vai ficar demasiado nervoso".

Mas, caso sinta que está prestes a começar a chorar ou já começou devido a uma situação imprevisível, pode adotar um comportamento que, de acordo com Janine Driver, Diretora Executiva do Body Language Institute (Instituto de Linguagem Corporal), em Washington, o vai fazer parar de chorar. "Basta empurrar a língua para o céu da boca e vai parar de chorar instantaneamente", afirma. Relaxar os músculos faciais também vai ajudá-lo a evitar as lágrimas. Janine Driver diz que, desta forma, vai parar "instantaneamente" de chorar.

Segundo Theresa Nguyen, life coach e fundadora da More Time More You life, em Dallas, EUA, o segredo está em concentrar-se na respiração, de forma a afastar as emoções que podem fazer com que as lágrimas apareçam.

E depois do choro?

Para disfarçar os efeitos físicos provocados pelo choro, o dermatologista Deanne Mraz Robinson refere que é essencial respirar profundamente, uma vez que as pessoas sustêm a respiração quando choram, o que faz com que os níveis de oxigénio no sangue diminuam e que a sua cor fique mais escura. É isso que provoca as manchas vermelhas típicas na cara. "Para combater os olhos inchados, aplique alguma coisa fria no olho para ajudar a contrair os vasos sanguíneos", aconselha.