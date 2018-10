O Brexit vai chegar também à Netflix

Caso não haja acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o serviço da Netflix pode ser bloqueado aos cidadãos britânicos sempre que estes saírem do país. O governo inglês admitiu que este e outros serviços de streamming, como o Spotify (música), podem ser barrados devido às normas que os regulam.

De acordo com a atual lei, sempre que um cidadão da UE viaja para outro país membro tem acesso aos mesmos conteúdos que teria se estivesse em casa, incluindo a sua própria biblioteca de música ou filmes e séries. Ou seja, se um português for passar o fim de semana a Espanha terá o mesmo serviço que teria em casa. Mas o mesmo não se passa quando se está fora da UE, nesse caso os conteúdos são os que estão disponíveis nesse país.

Estas regras de portabilidade estão em vigor desde 2017 e foram, até, reforçadas já este ano.

No entanto, novos documentos que vieram agora a público sobre ao impacto de um Brexit sem acordo com as entidades europeias referem que esta regra da portabilidade pode deixar de ser aplicada.

“Os fornecedores de serviços de conteúdos online não serão obrigados nem poderão oferecer acesso transfronteiriço aos consumidores do Reino Unido de acordo com o Regulamento da UE”, é referido nesses documentos, segundo o jornal The Independent. “Os consumidores do Reino Unido podem ver restrições nos seus serviços online quando visitarem temporariamente a UE.”

A Netflix já fez saber que os seus clientes não irão perder acesso aos conteúdos mesmo que não haja acordo para o Brexit, mas é provável que os filmes, séries ou documentários sejam os que estão na plataforma do sítio que visitarem.

“Os assinantes da Netflix no Reino Unido podem aceder à Netflix em qualquer lugar do mundo. A plataforma está disponível e continuará a estar mesmo que o Reino Unido deixe a UE”, disse o porta-voz da empresa. E, acrescentou, que apesar de as listas de programas variarem “de acordo com as licenças e os gostos dos clientes”, os seus “programas originais estão disponíveis em todo lado”.