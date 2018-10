Casal gay de pinguins adotou um ovo e ninguém lhes resiste

"#LoveWins" (O Amor Vence) é a hashtag que o aquário da cadeia internacional Sea Life em Sydney escolheu para acompanhar a publicação no Facebook com que apresentou ao mundo o "casal mais fixe": dois pinguins-gentoo machos, Sphen e Magic, que se tornaram inseparáveis.

Mas um indicador desta relação mais claro do que todo o tempo que passam juntos (com passeios e mergulhos incluídos), é o facto de terem construído um ninho juntos. Na verdade, especifica o aquário no comunicado no seu site, fizeram um ninho com mais seixos do que qualquer outro casal.

Para que não se sentissem deslocados dos outros pares, os tratadores deram-lhe um ovo falso para cuidar, mas Sphen e Magic sairam-se tão bem na tarefa que agora já têm um verdadeiro (retirado a outro casal que tinha dois) e encarregam-se à vez da incubação e proteção do ovo, enquanto o outro patrulha as redondezas para manter afastados potenciais intrusos.

