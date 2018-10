Mau tempo na Madeira: Período crítico vai ser entre as 14h00 e as 21h00

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertam que o período mais crítico no arquipélago da Madeira devido ao furacão Leslie está previsto entre as 14:00 e as 21:00 de sábado

Em comunicado, as duas entidades alertam para as prováveis consequências decorrentes da previsão de agravamento do estado do mar na Madeira a partir da próxima madrugada, sendo o período mais critico entre as 14:00 e as 21:00 de sábado, "efeito potenciado com a ocorrência da preia-mar, a ocorrer pelas 17:24".

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há entre 60 a 80% de probabilidade de as ilhas da Madeira e Porto Santo começarem a sofrer os efeitos do Leslie a partir das 07:00 de sábado em termos de agitação marítima, vento e precipitação.

"Nestas condições prevê-se, a partir da tarde do sábado, vento forte do quadrante sul com rajadas até 90 quilómetros por hora, sendo que, nas regiões montanhosas, o vento será forte a muito forte, com rajadas até 110 quilómetros por hora", explicou o IPMA.

De acordo com o IPMA, está ainda previsto um aumento da agitação marítima, bem como precipitação forte, acompanhada de trovoada.

Entretanto a Capitania do Porto do Funchal, prolongou os avisos agitação marítima forte e má visibilidade nos mares da Madeira até às 18:00 de sábado, quando inicialmente vigorava até às 06:00.

A capitania explica que, além do vento forte, a visibilidade vai ser "moderada a fraca, temporariamente fraca a má".

A ondulação, na costa norte vai atingir os sete metros, podendo chegar aos seis metros na parte sul.

Devido a estas condições, a capitania recomenda que "os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo".

Também aconselha a população para que "adote medidas de autoproteção na orla costeira em função da agitação marítima que se verifica".

com Lusa