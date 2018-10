Imagens impressionantes das graves lesões que uma jovem sofreu a tentar proteger bebé de enormes pedras granizo tornam-se virais

As fotografias foram publicadas no Facebook e tiveram dezenas de partilhas e comentários

O incidente aconteceu na cidade de Kingaroy, em Queensland, na Austrália, e já está a dar que falar. Fiona Simpson sofreu várias lesões na tentativa de proteger a filha bebé de enormes pedras de granizo.

A jovem partilhou as imagens das marcas corporais nas costas, ombros e braços na sua conta de facebook, onde partilhou a experiência dramática. "Aprendi a minha lição hoje", escreveu Fiona.







Quando a tempestade começou, a jovem estava no carro com a sua filha e a avó. As pedras de granizo começaram rapidamente a partir as janelas do automóvel e, por isso, Fiona protegeu a bebé com o seu próprio corpo, ficando gravemente ferida.

Na publicação, Fiona disse estar "muito aliviada porque a filha e a avó ficaram bem" e pediu para as pessoas nunca conduzirem quando houver uma tempestade de granizo.