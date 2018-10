18 horas e 45 minutos no ar? Sim, hoje foi inaugurado o voo mais longo do mundo

Quando hoje os ponteiros do relógio marcaram 16 horas e 35 minutos (hora de Lisboa) teve início a mais longa viagem da aviação comercial. Serão 18 horas e 45 minutos, sem paragens, para fazer a ligação entre Singapura e Nova Iorque.

Os 161 passageiros deste voo inaugural vão percorrer 16 700 quilómetros pelo ar em cadeiras especialmente desenhadas e fabricadas para que a comodidade seja a prioridade.

Airbus

A empresa a fazer história é a Singapore Airlines, através da sua mais recente aquisição denominada A350-900ULR (Ultra Long Range).

A viagem, com partida do Aeroporto Internacional de Singapura e aterragem no Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Iorque, terá o seu percurso regular a partir do dia 18 de outubro.

Todo o interior do avião foi pensado para o conforto. Os 67 lugares em em “business class” e os 94 em “premium economy” tem muito mais espaço para os passageiros e pretendem transmitir a sensação de que se está num quarto ou sala do que dentro de um cabine de avião. A luz, LED, é a mais sofisticada que há na aviação e as janelas são maiores do que em outros aparelhos.

Airbus

O voo comercial mais longo, até agora, é da Qatar Airways. São 17 horas e 30 minutos para ligar Doha a Auckland, na Nova Zelândia.