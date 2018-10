Quem é o homem misterioso que filmou a destruição da obra de Banksy?

Na sexta-feira, o quadro "Girl with balloon" ("Rapariga com balão", na tradução livre) do artista Banksy, vendido em leilão por 1,04 milhões de libras, desfez-se em tiras logo a seguir à venda, ao passar por uma trituradora de papel instalada pelo próprio artista na parte inferior do quadro.

Esse momento foi filmado por um homem misterioso, que apresentava óculos amarelos "de espionagem" com uma câmara de filmar embutida, e que se pensa estar ligado ao artista.

Pelo que se sabe, há apenas um excerto de vídeo que mostra o momento em que a obra se desfaz. Logo no sábado, Banksy partilhou um vídeo no seu instagram onde mostrava como tinha construído a trituradora dentro do quadro sem que o revendedor ou comprador desse conta. "Há alguns anos, construí secretamente uma trituradora numa obra... caso ela fosse posta em leilão", lê-se no vídeo. Depois, mostra o momento em que a obra é desfeita, para espanto de todos os presentes.

Datada de 2006, a obra, leiloada na sexta-feira à noite, que mostra uma rapariga a tentar alcançar um balão em forma de coração, era uma versão em tela de um desenho que surgiu a primeira vez como grafite numa rua no leste de Londres e que, em 2017, foi eleita a obra favorita da nação.

Originário da cidade de Bristol, Banksy ficou conhecido pelos seus grafitis subversivos que têm surgido um pouco por todo o mundo, de Londres à Palestina, o que fez dele um artista cotado.