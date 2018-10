Americano descobre que durante décadas usou meteorito no valor de 100 mil dólares para travar a porta

"Espera lá, quanto é que o meu valerá?", recorda que se interrogou David Mazurek a propósito do seu travão de porta improvisado: um meteorito que estava no celeiro que comprou em 1988. Na altura, o vendedor disse-lhe que tinha aterrado no seu quintal nos anos 30.

Depois de três décadas sem merecer grande atenção, o meteorito foi finalmente avaliado: 100 mil dólares, ou quase 87 mil euros.

Assim que o viu, Mona Sirbescu, professora de Geologia da Universidade Central do Michigan, percebeu que tinha em mãos mais do que uma rocha e enviou duas amostras para o Museu Smithsonian, que confirmou a suspeita. O objeto de 10 quilos é o sexto maior meteorito encontrado no estado.

"Dizem que foi recolhido de uma cratera imediatamente depois de um grande estrondo", contou Sirbescu à Associated Press.

O meteorito vai agora ser alvo de mais testes para ver se contem elementos raros.