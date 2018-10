O que se vê num cometa? Agência Espacial Europeia mostra imagem inédita captada pela sonda Rosetta

Para assinalar o segundo aniversário do final da histórica e milionária missão da sonda Rosetta, a Agência Espacial Europeia divulgou uma nova imagem que mostra a superfície aparentemente tranquila do cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko

ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA; J. Roger – CC BY SA 4.0

Com 11 instrumentos científicos a bordo, a Rosetta recolheu uma quantidade significativa de imagens e dados sobre o cometa, desde a superfície ao interior, incluíndo gases e poeiras, Tão significativa que os cientistas acreditam que poderão levar décadas a analisá-los.

A imagem divulgada agora, na semana em que se completam dois anos sobre o fim da missão, mostra a perspetiva a partir da sonda do 67P/C-G no dia 22 de setembro de 2014, um mês e meio depois de ter aterrado na superfície do cometa.

A Agência Espacial Europeia (ESA) explica que a imagem resulta da combinação, pelo astrómono amador Jacint Roger Perez, de Espanha, de outras três imagens, captadas em diferentes comprimentos de onda por uma das câmaras a bordo da Rosetta.

Em destaque está a formação geológica batizada de Seth.

A sonda terminou a sua missão inédita (foi o primeiro encontro entre um veículo espacial e um cometa) e que custou cerca de 1,4 mil milhões de euros a 30 de setembro de 2016, com um impacto controlado na superfície do cometa.