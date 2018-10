Europa quer que manuais escolares passem a contar a história dos Descobrimentos incluindo "a discriminação e a violência"

Se nos últimos cinco anos foram vários os "progressos" registados em Portugal pela Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI), há ainda várias "questões preocupantes", lê-se no relatório publicado esta terça-feira pelo Conselho da Europa.

O organismo exorta as autoridades portuguesas a "repensar o "ensino da história e, em particular, a história das ex-colónias", defendendo a inclusão do "papel que Portugal desempenhou no desenvolvimento e, mais tarde, na abolição da escravatura, assim como a discriminação e a violência cometidas contra os povos indígenas nas ex-colónias".

"A narrativa da 'descoberta do novo mundo' deve ser colocada em questão e a história e contributo dos afrodescendentes, assim como dos ciganos, para a sociedade portuguesa devem ser tratados", considera a ECRI. "As autoridades deveriam ainda melhorar os manuais escolares seguindo estas linhas de orientação", conclui, sobre este ponto.

A ECRI analisa a situação em cada um dos Estados membros do Conselho da Europa no que respeita ao racismo e à intolerância e formula sugestões e propostas para o tratamento dos problemas identificados.

No caso português, a comissão destaca, entre outros pontos positivos, que "os comentários racistas, homofóbicos ou transfóbicos pelos políticos são raros e condenados publicamente", que "muito poucas pessoas ciganas e negras foram vítimas de violência motivada pelo ódio" e que "a grande maioria da população portuguesa pensa que as pessoas LGB devem ter os mesmos direitos que os heterossexuais".

No entanto, "há ainda algumas preocupantes", sublinha o relatório, que aponta o dedo, por exemplo, às medidas "insuficientes" e às sanções "não dissuasoras" para combater o discurso de ódio no país.

A instituição lamenta ainda que não tenham sido reunidas as "inúmeras as acusações graves de violência racista cometida por agentes da polícia", nem levado a cabo um "inquérito eficaz para determinar se são ou não verdadeiras".

O abandono escolar das crianças afrodescendentes (três vezes maior), o número cinco vezes inferior de alunos de origem africana na universidade, o desemprego elevado entre adultos afrodescendentes e a segregação resultante dos programas de realojamento são outras das dificuldades apontadas no documento, que classifica também como "profundamente preocupante" a situação das crianças de etnia cigana, com 90% a abandonarem a escola.