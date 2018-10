Abaixo o 'Menspreading'! Ação de protesto leva político russo a defender criminalização do feminismo

Quem é a jovem que está a dar que falar no momento, em terras de Vladimir Putin? Não, não se trata das Riot, uma fonte de dores de cabeça daquelas que não matam mas moem. Anna Dovgalyuk lembrou-se de dar largas à indignação por ser confrontada diariamente com atitudes masculinas, no mínimo desagradáveis, e no máximo abusivas: ocupar mais do que um lugar num transporte público, pura e simplesmente por vontade de estar com as pernas abertas, como se estivesse no sofá de casa. Sem precisar de recorrer à análise de especialistas em comunicação não verbal para interpretar o que a postura representa ou sugere, a jovem universitária e feminista convicta entendeu manifestar o seu desconforto pelo que considerou ser uma "agressão de género", segundo noticiou o Daily Mail, e publicou um vídeo em que atirava água com lixívia a passageiros do sexo masculino em pleno metro de São Petersburgo.

O vídeo do protesto, publicado no Youtube, na passada terça-feira, 25, ultrapassou num ápice um milhão de visitas e foi apenas mais uma achega para o movimento que está a unir as mulheres russas e além fronteiras, nas redes sociais, com especial destaque para o Instagram. Iniciada há praticamente um ano, mulheres sentadas com os membros inferiores espraiados nos bancos de de sítios públicos, a campanha #womanspreading teve por meta levar o comum cidadão a questionar-se sobre esta conduta e o seu significado, a roçar o ofensivo. A jovem respondeu ao deputado Vitaly Milonov via Instagram e em tom desafiador, questionando os seus créditos para abordar tal assunto.

Radicalismos e caça às bruxas

Pode ter sido o movimento #Metoo. Pode ter sido o que está a passar-se nos Estados Unidos, em que, à vez, figuras famosas, das artes à política, começam a ser alvo do escrutínio ter de admitir ‘mea culpa’ diante das vítimas de abuso e assédio. Ou talvez não, mas uma coisa parece óbvia: o desconforto e o embaraço contagiam e Milonov, conhecido pela sua intolerância face à homossexualidade, pronunciou-se contra a jovem, argumentando que os protestos [contra a exibição de condutas de macho em espaços públicos] eram um ato de insanidade e fez questão de acrescentar que o feminismo deveria ser classificado como violação do artigo 282 do Código Penal, que é punível com cinco anos de prisão. Ou seja, atos como o de Anna deveriam ser encarados como uma manifestações de ódio, que valeram sanções a meio milhar de pessoas no ano passado, uma imensa subida face a anos anteriores.

É provável que tais atitudes extremistas comecem a escalar, já que esta não é a primeira vez que homens, sem sempre identificados, se queixam às autoridades por se sentirem ofendidos por conteúdos publicados em media sociais, segundo noticiou o The Moscow Times, em que, além do caso de Anna, a blogger Lyubov Kalugina, que foi acusada de extremismo no início do mês. Há quem lhe chame caça às bruxas do século XXI. Este fenómeno começa a ser ventilado nos meios académicos e em podcasts e a questão de fundo parece estar a vir à tona: os homens estão a contra-atacar por se sentirem realmente acossados e verdadeiramente ameaçados ou trata-se de uma profunda crise de masculinidade?

E a história (do medo das mulheres) continua…

Esta sucessão de eventos faz lembrar os tempos da banda punk Pussy Riot, formada em Moscovo, no verão de 2011, e as suas performances contestatárias, que apontavam o dedo ao sistema por promover a opressão policial e o sexismo, entre outros. Um ano mais tarde, com a reeleição de Putin, a obra ‘Putin Zassa’ (‘Putin mijou-se’) incendiou ânimos e culminou com alguns confrontos e a condenação de dois dos seus membros, Galkina e Schebleva, que se viram multadas e com uma pena de prisão para cumprir. Há quatro anos, quando o grupo voltou ao ativo com todos os seus elementos, duas das performers chegaram a tocar ao vivo com Madonna, durante uma iniciativa da Amnistia Internacional, em Brooklyn, nos Estados Unidos, tendo o seu concerto a sério naquele país no ano passado, já após a eleição de Donald Trump. Ironicamente, após desentendimentos com o grupo no ano da cadeia, o porta-voz da banda, Pyotr Verzilov, e feroz crítico de Putin, viu-se a braços com um problema de saúde grave, tendo sido hospitalizado em Moscovo, durante o mês de setembro. Coincidência ou não, o ativista russo foi transferido por uma organização não governamental para um hospital em Berlim, onde permaneceu durante 10 dias e acabou por ter alta. A razão desta transferência terá tido a ver com suspeitas de envenenamento pela secreta russa, mas apesar disso os exames toxicológicos feitos naquele hospital não confirmaram essa suspeita nem permitiram clarificar a substância alegadamente usada contra ele.