Residentes de cidade americana querem proibir bordel com robôs

Os clientes podem alugar as bonecas robôs e levá-las para uma zona privada por duas horas ou comprá-las por 2 100 euros

Depois de uma petição assinada por oito mil residentes em Houston, nos EUA, o mayor (equivalente ao nosso presidente de câmara) teve de vir a terreiro dizer qualquer coisa sobre um bordel com robôs que está prestes a abrir.

“Não quero ser o polícia dos bons costumes, mas temos de ter pensar naquilo que vem para a nossa cidade e no que as crianças poderão estar expostas”, referiu o mayor Sylvester Turner.

A polémica surgiu quando a empresa KinkySdolls anunciou que iria abrir o seu segundo bordel de robôs – o primeiro foi em Toronto, no Canadá – e que a cidade escolhida tinha sido Houston.

A petição “Keep Robot Brothels Out of Houston” (Mantenham os Bordéis de Robôs fora de Houston” rapidamente conseguiu assinaturas para impedir que o negócio se instalasse.

O bordel, no qual robôs de aparência feminina interagem com a clientela, “não é o tipo de atração que queiramos”, disse Turner.

Assim, pediu ao seu departamento jurídico para que avaliasse rapidamente de que forma pode impedir que a intenção da KinkySdolls vá para a frente.

No texto da petição pode ler-se: “No limite, os bordéis de robôs fazem mal aos homens, ao seu entendimento sobre o que é a sexualidade saudável e aumentam a procuram pela prostituição e exploração sexual de mulheres e crianças. […] Se uma substituta artificial reduz a vontade de pagar por sexo, haverá uma menor procura da prostituição, mas não há nenhuma evidência sobre isso.”

A empresa responsável pelo local, mantém a intenção de abrir o bordel onde “bonecas” que falam e podem ser tocadas são alugadas para zonas privadas durante, no máximo, duas horas. Também podem ser compradas por cerca de 2 100 euros. Nos vários modelos disponíveis, há, ainda, as bonecas só para conversar (alterne) com os clientes – não podem ser alugadas para outros propósitos.