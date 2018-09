Bananas doadas ao sistema prisional tinham €15 milhões em cocaína escondida

Afinal não era só fruta, aliás, não tinha quase nenhuma. Os 540 pacotes de cocaína escondidos num carregamentos de 45 caixotes quase faziam das bananas uma amostra

Facebook do Federal Police Department

As autoridades policiais estão habituadas a encontrar droga nos sítios e objetos mais insuspeitos. Mas, normalmente, não estão à espera que os estupefacientes vão ao encontro deles, ainda por cima através de fruta doada do departamento criminal.

Foi isso que aconteceu no Texas, nos EUA, quando o Departamento de Justiça Criminal (que trata dos fornecimentos às prisões americanas). Quando foram buscar um carregamento de 45 caixas de bananas doadas por estarem já maduras e a precisar de serem consumidas rapidamente.

Um dos agentes reparou que uma das caixas não estava exatamente como as outras e retirou-a para verificar o seu interior. Aí, no meio das bananas, encontrou alguns pacotes de cocaína.

A surpresa foi geral e ainda subiu mais uns degraus quando decidiram abrir as restantes caixas. Foram encontrados 540 pacotes de cocaína no valor de 18 milhões de dólares (cerca de 15 milhões de euros).

A doação foi feita pelo Port of America, em Freeport, no Texas, mas para já desconhece-se já quando é que a droga for embarcada num carregamento de bananas e, depois, descarregada.