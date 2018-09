11 hábitos de pessoas organizadas e produtivas fáceis de replicar

No vídeo, conheça as dicas de Travis Bradberry para ser manter organizado e produtivo.

Travis Bradberry é um autor galardoado e especialista em inteligência emocional. Co-autor de best selleres como Inteligência Emocional 2.0 e Guia Prático da Inteligência Emocional, Bradberry é também um dos fundadores da TalentSmart, um grupo de pesquisa e consultoria que trabalha com mais de 75% de empresas da Fortune 500 - uma lista anual publicada pela revista Fortune que compila as 500 maiores corporações dos Estados Unidos tendo em conta a sua receita total a cada ano fiscal.