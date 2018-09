Os benefícios de ser uma pessoa grata, provados pela ciência

Ser uma pessoa agradecida é, por si só, uma coisa boa. No entanto, existem mais vantagens do que espera e há estudos a apontar benefícios surpreendentes. Por exemplo, num estudo da Universidade de Miami, psicólogos descobriram que as pessoas que escreviam semanalmente as coisas pelas quais estavam gratas provaram ser as mais otimistas, comparadas às que não o faziam. Na Indonésia, um estudo da Universidade Bina Nusantara descobriu que quão mais agradecida a pessoa é, menos se compara aos outros e mais satisfeita se sente com a sua vida. Um outro estudo acrescenta que a gratidão “pode evitar o impulso materialista como forma de lidar com a insegurança”, adquirindo uma visão mais positiva da vida.

Se acha que os benefícios acabam por aqui, desengane-se. Investigadores da Wharton School, na Universidade da Pensilvânia, descobriram que quando os seus funcionários responsáveis por angariar fundos recebiam uma conversa motivacional antes do turno, faziam 50% mais telefonemas do que aqueles que não tinham ouvido o discurso.

As vantagens chegam também ao campo das relações sociais, já que um dos segredos para que o seu casamento permaneça feliz e saudável é garantir que os pequenos atos de bondade do seu parceiro não passam despercebidos.

Não fosse isso suficiente, há ainda uma relação entre o estar grato e a quantidade de vezes que se frequenta o ginásio. Um estudo comprova que, de um grupo de indivíduos, aqueles que mantiveram um diário semanal de gratidão treinaram quase uma hora e meia a mais, por semana, do que o grupo que não o fez.