O menino autista que foi proibido de participar nos teatros da escola e que agora é modelo da H&M

Alfie Aldridge tem 11 anos e é modelo fotográfico da H&M. Esta história podia ser apenas mais uma, caso este menino, com autismo, não tivesse sido proibido de participar nas apresentações de teatro e entrar nas fotografias da escola que frequentava por não apresentar um comportamento estável.

Devido ao seu problema, a criança tinha dificuldades em lidar com grandes grupos de pessoas e o pai, Gary, contou The Independent que os funcionários da escola não conseguiam controlar os seus comportamentos.

Esta situação fez com que Alfie fosse transferido para uma escola especializada e dedicada a crianças com dificuldades sociais, emocionais e comportamentais, a Larwood School, em Stevenage, Hertfordshire, no Reino Unido.

De acordo com o pai, na nova escola Alfie conseguiu desenvolver as relações com os outros e recuperou a confiança, começando a apresentar peças de teatro.

Foi quando um amigo de família, que viu o potencial do menino e percebeu que havia "alguma coisa de especial nele", o recomendou a uma agência de modelos, assim explica o pai.

Depois de fazer uma sessão com um fotógrafo profissional, chamou rapidamente a atenção da agência inglesa Zebedee Management, especializada em modelos com deficiência, que quis agenciá-lo.

Neste momento, Alfie faz trabalhos de modelo fotográfico para a H&M, mas já trabalhou para outras marcas internacionais como a River Island e a Land Rover.

O pai diz que esta experiência mudou por completo a vida do menino: tornou-se uma criança muito mais relaxada e sociável, deixou de sentir raiva o tempo todo e a sua confiança aumentou imenso. "É como se ele tivesse nascido para isto", conta Gary.

"Só quero que as pessoas saibam que as deficiências não podem impedir ninguém de realizar qualquer sonho", defende. "Antes de deixar a escola, não tínhamos esperança, mas as coisas que ele conseguiu agora são fantásticas."

Ao The Independent, Alfie diz que se sente uma celebridade sempre que vai fazer uma sessão fotográfica e que pretende, no futuro, seguir a carreira de modelo.