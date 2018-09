Soon-Yi defende o marido Woody Allen das acusações de abuso sexual

Soon-Yi Previn, mulher de Woody Allen e, outrora filha adotiva de Mia Farrow pôs fim a um silêncio de décadas. Perante as acusações de Dylan Farrow, filha adotiva de Mia Farrow e Woody Allen, Soon-Yi deu uma entrevista à revista New York Magazine em que fala da sua infância e adolescência em casa de Mia Farrow e defende o marido.

“O que aconteceu com Woody é tão perturbador e injusto. [Mia Farrow] aproveitou-se do movimento #MeToo e apresentou Dylan como uma vítima. Uma nova geração está a ouvir falar sobre isto, o que não devia acontecer”, disse Soon-Yi à revista.

Recorde-se que, em 1993, uma investigação, feita depois de uma denúncia, deu Woody Allen como inocente de molestar a sua filha Dylan, na altura com sete anos. Apesar disso, o juiz retirou a Allen a custódia da filha.

Recentemente o caso saltou de novo para os jornais, com Dylan a acusar Allen de a ter molestado quando era criança.

Dylan Farrow e os irmãos Ronan Farrow, Matthew Previn, Sascha Previn, Fletcher Previn, Daisy Previn, Isaiah Farrow and Quincy Farrow já condenaram a entrevista de Soon-Yi.

Num texto partilhado no twitter por Ronan (o jornalista que expôs o produtor Harvey Weinstein como predador sexual que tirava vantagem da sua posição para abusar de mulheres da indústria do cinema) e Dylan é dito que rejeitam “qualquer tentativa de desviar a atenção das alegações de Dylan para caluniar” Mia Farrow. “Amamos e estamos do lado da nossa mãe, que sempre foi carinhosa”, dizem os irmãos. “Nenhum de nós viu qualquer comportamento que não fosse de compaixão e é por isso que um juiz deu à nossa mãe a custódia exclusiva de todos os filhos”, acrescentaram

Na entrevista à revista americana – que tem sido posta em causa, já que a jornalista é uma amiga de longa data de Woddy Allen – Soon-Yi, de 47 anos, diz que a sua infância foi infeliz e acusa Mia Farrow de a agredir física e emocionalmente, ao mesmo tempo que a negligenciava porque, diz, tinha filhos preferidos. Na entrevista, garante que a mãe a chamava de “estúpida” e “imbecil” e que, muitas vezes, deixava os filhos sozinhos à noite.

Soon-Yi Previn, de origem sul-coreana, foi adotada por Mia Farrow e pelo, então, marido Andre Previn quando tinha seis anos. Quando se divorciaram, Mia juntou-se a Woody Allen, tinha Soon-Yi 11 anos.

A relação amorosa entre Woody Allen e a sul-coreana foi descoberta pela própria Mia Farrow, quando a filha tinha 21 anos. Farrow viu fotografias dela, nua, em casa de Woody Allen.

“Lembro-me do telefonema dela quando ela descobriu as fotos”, disse à revista. “Pelo tom de voz frio com que disse o meu nome soube logo que a minha vida tinha acabado, que ela já sabia”, descreveu.

Soon-Yi acrescentou que mãe lhe deu umas bofetadas e a pôs fora de casa, mas reconhece que a descoberta “foi horrível para ela”.

A jornalista também falou com Woody Allen que é citado na mesma entrevista. “Sou um pária. As pessoas pensam que eu era o pai da Soon-Yi, que a violei e que casei com a minha filha retardada e menor.”