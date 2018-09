Agulhas escondidas em morangos alarmam australianos

Em pelo menos seis cidades ou territórios da Austrália foram encontrados morangos com agulhas de costura no seu interior. O alarme social está lançado e a saúde pública em risco.

O caso começou na semana passada em Queensland, mas rapidamente foram encontradas embalagens de morangos com agulhas noutras cidades.

O ministro da Saúde australiano ordenou uma investigação à Food Safety Authority of Australia and New Zealand (entidade responsável pelos alimentos que se vendem) e disse que “este é um crime muito cruel e um ataque geral à sociedade”.

Pelo menos um homem foi internado depois de ter engolido uma agulha que estava escondida num morango.

Várias marcas de embalagens foram retiradas do mercado e a Nova Zelândia deixou mesmo de importar morangos da Austrália.

A polícia está, também, a investigar, mas ainda não foi feita nenhuma detenção.

Os produtores deste fruto alegam que as agulhas podem ter sido colocadas por algum “empregado zangado”, mas há, também, quem diga que alguns dos casos podem ser de efeito mimético. A polícia diz que é cedo para atribuir motivos e que estas justificações não passam de especulações.

As autoridades de Queensland estão a oferecer 60 mil euros a quem dê informações relacionadas com o caso ao mesmo tempo que a líder política da cidade, Annastacia Palaszczuk, se mostrou estupefacta: “Como é que uma mentalmente sã pode colocar em risco a vida de bebés, crianças ou qualquer outra pessoa através de um ato tão horrível?”.

Foto: Facebook

A verdade é que o efeito de imitação já aconteceu com outro fruto. Uma mulher de 62 anos foi apanhada a pôr uma agulha numa banana num supermercado de Queesnland,

Pelo menos seis marcas foram afetadas por este misterioso acontecimento e as autoridades sanitárias aconselham que se cortem os morangos antes de os comer.

Esta á a altura do ano em que se consomem mais morangos na Austrália, mas devido a este escândalo as famílias estão alarmadas. Os preços desceram abaixo do custo de produção porque quase ninguém quer comprar morangos.