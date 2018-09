Baião: Paraíso perdido a 45 minutos do Porto

“Quando me irrito porque os grilos não se calam é o máximo! É a minha noção de paraíso.” António Mota está sentado na poltrona de musgo e raízes do majestoso carvalho das traseiras da igreja de São João de Ovil, freguesia onde nasceu. Na juventude, deixou-se abraçar pelas sombras daquela árvore e rabiscou, ali mesmo, num caderno, o que viria a ser A Aldeia das Flores, primeira das 94 obras saídas do seu imaginário literário de quase 40 anos. Algumas dessas páginas estão prenhes de fadigas, lendas e mistérios da existência escutadas às mulheres e ao Adrianinho, velho entrevado que escrevia a giz na lata espalmada do regador e, afinal, haveria de andar, andar até aparecer morto nas fragas do Marão. “Ele dizia que os eremitas comiam raízes, gafanhotos e dormiam numa cama de fetos. Por causa disso, ainda hoje lhes tenho um medo que me pelo!”, recorda o escritor, a rir-se de histórias idas, mas vividas.

Mota já andou uma hora a pé para chegar à escola onde dava aulas. Hoje passa 80 dias por ano longe de casa, a falar a miúdos e graúdos de narrativas de outros tempos, por sinal título de um livro em que resgata a memória e o viver das aldeias de Baião. É sempre com a ânsia de sossegar que o escritor regressa e vai enfiar-se no seu refúgio de Vilarelho. Grilos, mochos, trovoadas, cheiros, enlevos de mesa e preguiças andarilhas, tudo lhe devolve o sentido de pertença. “Há dias, estava lá no meu sítio, em direto com Brasília, a rever a tradução de um livro. Depois fechei o computador e perguntei-me: de que preciso mais?”

Há uns 15 anos, teclar no Google a palavra Baião devolvia resultados com os dramas da pobreza e do isolamento do concelho. O lastro de atraso e desesperança vinha de longe, e os bifes servidos na cantina camarária chegaram a ser pesados por ordem da presidência. Na então esquecida aldeia de Mafómedes, fez-se festa no dia em que ali colocaram o primeiro contentor do lixo. Corria 2006 e a mudança começava, lentamente.

Uma dúzia de anos volvidos, os motores de busca fornecem, ao primeiro clique, listas de hotéis, restaurantes, percursos e paisagens intactas, além dos melhores caminhos para aqui chegar. Entre serras e o “Douro verde”, Baião dispõe de 611 camas em alojamentos turísticos – alguns de luxo –, e é o concelho com maior oferta no distrito, logo a seguir ao Porto. Sem condições para prometer o que não pode dar (emprego à escala industrial, projetos megalómanos e um território menos acidentado, por exemplo), o município misturou o melhor da sua Natureza, da sua gastronomia, do seu património, da sua antiguidade e da sua cultura para criar uma integridade que não é de postal.

Do interior da Quinta da Ermida, em Santa Marinha do Zêzere, até se pode ver passar os comboios, de cima, entre folhagens, sem sobressalto. Existe uma cachoeira do rio Zêzere dentro da propriedade, mas a zona preferida do cicerone Rui Silva é a dos moinhos, “onde toda a família aprendeu a nadar”. Nem a pequena Matilde se imagina fora deste lugar de intenso cheiro a figos. Os franceses, ingleses e austríacos tomam chá na esplanada ou deixam-se ficar, espalmados e refastelados, na piscina debruçada sobre o Douro.

Em São Tomé de Covelas, Joana e Carlos Azeredo queriam amor e uma cabana. Bem... e talvez um estúdio com jacuzzi, um Spa com vista para o Douro, um salão de jogos, tartarugas, papagaios, “bambis”, javalis, patos, gansos, cabras e vacas de raça cachena, dessas que limpam as matas porque as vão comendo. O casal também queria produtos feitos em casa: pão, vinho, doce de limão, ervas aromáticas, chá biológico, bolachas, iogurtes e licores artesanais. A Quinta das Quintãs já é tudo isso nas mãos deles, mais 30 hectares de socalcos, a grafonola que toca um disco de António Menano, o mapa antigo do Douro, o altar e outras memórias bem polidas. “Num tempo em que as propriedades só pertenciam aos homens, aqui vingou uma mulher, Clotilde de Azevedo, cujo brasão em losango está visível no exterior da casa de 1860”, assinala Joana. A quinta, por estes dias com lotação esgotada, atrai um misto de portugueses e estrangeiros, em busca desta janela privilegiada para o rio. “Ao mesmo tempo, estamos a dar vida às nossas raízes”, explica o casal.

Persistência e segredos

“Estamos a uma hora do resto do mundo”, descreve Alexandre Pinto, de Mosteirô, enquanto trincha a posta de vitela na brasa da Tasca do Valado, em Mafómedes. “Isto, se pensarmos na distância até ao aeroporto, claro”, acrescenta. Da varanda do restaurante, os olhos repousam neste pedaço do Marão que se oferece selvagem, quase como veio ao mundo. É um prodígio também apreciado mais acima, a partir da antiga escola primária, agora albergue da Natureza, ou mais abaixo, a jiboiar no alpendre de um bungalow. Em fevereiro, “a aldeia tinha 23 pessoas, 15 cães, quatro vacas arouquesas e 150 cabras, mas o pastor adoeceu e vendeu a maioria destas”, garante Ricardo Rocha, proprietário deste santuário gastronómico, cuja fama anda de boca em boca graças às pecaminosas carnes de levar à mesa e ao talento da mulher, Paula Pinheiro, na cozinha. “Quando preciso de umas batatas ou de uma galinha, está tudo aqui ao lado”, assegura o marido. “Há dias, saiu daqui extasiado um chefe francês. Disse que estava tudo divinal. Imagine como fiquei...”

Agora é Alexandre Pinto quem vai à frente. Fotógrafo e videoamador, conhece o território da aventura até de olhos fechados. Caminheiro e devoto de desportos radicais, ele mergulha na água gelada do rio Teixeira, desbrava terreno íngreme até às cascatas ou recantos fluviais mais envergonhados e trilha percursos matreiros de montanha e fascínio. “São lugares sagrados para contemplar e treinar o corpo e a mente. Quando venho aqui, esqueço tudo”, diz.

Da persistência se faz o pote de mel da região. E da aristocracia cúmplice da sua gente humilde também. Por estas bandas, o difícil recompensa, mas é avisado saber que ainda se guardam segredos, não vá o forasteiro pensar que tem tudo numa bandeja ou tentar passar-se por finório.

Em Teixeira, os últimos dias foram de animação na aldeia. Sónia Pereira acordou estremunhada e com uns bons quilos de biscoito para cozer. Na cidade chamam-lhe doce da Teixeira, e ela mete as mãos na massa pela única casa certificada na confeção deste produto regional. “Nas feiras há de tudo, mas este já o meu bisavô fazia.” Em agosto, com romarias, excursões e emigrantes, saem dali mil quilos desta espécie de tábua fofa de farinha, água, limão, sal, fermento e...alto! “A verdadeira receita tem segredo e esse nunca saiu da aldeia”, assegura Sónia, de sorriso maroto. “Às vezes, o pessoal de fora vem aí dar duas de treta com os velhinhos, a ver se eles se descosem, mas eles acrescentam sempre um ingrediente estranho para estragar tudo.” Talvez por isso, só o genuíno ajude a suportar distâncias. “Uma senhora vai sempre carregada para a Suíça, mas quando o biscoito acaba, fica com o saco. Diz que é o cheirinho que ajuda a matar saudades...”.

Queiroz, Eça e o outro

Nestas terras já se cruzaram páginas, cenários e enredos de Camilo Castelo Branco, Agustina Bessa-Luís e Manoel de Oliveira, a partir do drama Fanny Owen. Em Gestaçô, berço das bengalas, nasceu Soeiro Pereira Gomes. Em Porto Manso, Alves Redol eternizou vidas esfareladas por um rio moribundo e sonhos magoados pela Natureza esquiva. Quando chegou a uma “prega de serra”, o Jacinto do romance queirosiano escolheu ficar. Vindo da Cidade Luz, na verdade o seu mundo iluminou-se em Santa Cruz do Douro, descansado de arrelias urbanas e progresso desenfreado.

À Fundação Eça de Queiroz chegam cada vez mais franceses, brasileiros, alemães e nórdicos, garante a administradora, Anabela Cardoso. Uns arrebatados pela exorbitância desmedida do panorama. Outros de alma consolada, ainda que derreados pelos três quilómetros do Caminho de Jacinto, sempre a subir, desde a Estação de Aregos/Tormes, na borda do Douro. E outros, por fim, a sublimarem a obra e o escritor, enquanto arregalam os olhos diante de objetos pessoais, se deleitam na biblioteca ou imaginam que Eça por ali ande, escrevendo de pé e atirando as folhas ao ar, sem as numerar, como era costume.

Ah, e já cheira a frango alourado com arroz de favas... António Queiroz Pinto anda de volta de tachos e panelas, ali mesmo ao lado, no Restaurante de Tormes. O grafismo da ementa inspira-se no passaporte de Eça e viaja por receitas incluídas nas obras do escritor que nos topou à légua, com um século de avanço.

Neste caso, porém, o nome do cozinheiro não remete para parentescos com o autor de A Cidade e as Serras, embora o talento, mesmo quando o tempero é outro, possa ter familiaridades. Aos 25 anos, o Queiroz desta história já trabalhou em “estrelas Michelin” da Catalunha e Portugal, acama um premiado bacalhau assado com grão-de-bico e pimentos e um celebrado anho assado com arroz de forno. “Podia estar noutro sítio, mas aqui na Fundação Eça de Queiroz trabalho para a minha terra”, justifica o jovem talento da gastronomia, filho de António Pinto, Toninho, ícone da restauração baionense, habituado a enlaçar almas sensíveis da terra.

Ora, já que a mesa está posta debaixo da ramada e a garrafa tem selo da fundação de Tormes, a conversa bem pode escorrer para um tema à feição do anfitrião. António Pinto fala do tempo das pipas transportadas para a Flandres, das virtudes deste microclima e dessa casta desviada da má fama, qual vidrinho de cheiro, permeável a “doenças”, avessa de nome e por natureza. “Foram precisos uns bons anos, mas os vinhos de Baião atingiram um patamar superior”, garante.

Se dúvidas houvesse, os 91 pontos do Singular 2015, da A&D Wines, atribuídos pelo reputado crítico de vinhos norte-americano Robert Parker atestam-no. E também, já agora, a chegada à região da elogiada dupla de investidores da Covela, que, além dessa e doutras quintas, gere as terras da Fundação Eça de Queiroz. São eles o britânico Tony Smith, antigo correspondente da Associated Press e do New York Times, e o empresário brasileiro Marcelo Lima. Para começo da história, nivelaram salários de mulheres e homens, elevaram o artesanal à excelência e conseguiram que os vinhos atraíssem efervescente curiosidade internacional por Baião. Razões deste sucesso? “Um grande plano de reconversão de vinhas, a evolução do saber técnico, gente qualificada das universidades e excelentes vitivinicultores”, responde o engenheiro agrónomo José António.

A autarquia explora a sua própria quinta junto ao Mosteiro de Ancede. Daí retira vinho de casta avesso, produtos hortícolas, citrinos, 14 variedades de cereja e outros frutos que abastecem a população, que são escoados para a Casa de Baião no Porto e ajudam a promover o princípio de sustentabilidade e de segurança alimentar. O futuro pode ser enxertado aqui? “Em 2013, invertemos o abandono da agricultura”, garante Paulo Pereira, presidente da câmara. Em junho, o município também repovoou dois rios com quatro mil trutas.

Uma galinha para acarinhar

Filho de pai almocreve e de mãe com a terceira classe, este antigo professor de Educação Física cresceu “um bocado atravessado, a precisar de dar umas cabeçadas para aprender”, admite. Fundou duas discotecas, a Boom e a Metropolis, jogou e treinou-se em equipas de futebol da terra, já correu Portugal e a Europa atrás de Mark Knopfler e abraçou o socialismo moderado, depois de votar na APU e no PSR, “neste caso por causa do Mário Viegas, de quem adorava as performances e a ironia”. Paulo Pereira não deixa que passem cinco minutos sem referir José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, antecessor no cargo e com o qual fez dupla: “Muito disto que hoje vemos começou com ele.”

Sempre que pode, Paulo Pereira monta na bicicleta e percorre, também ele, as paisagens graníticas da serra da Aboboreira. A conversa iniciada no gabinete estende-se agora até esse território megalítico, semeado de mamoas e dólmenes numa extensão rara, mas o destino é a Tasquinha do Fumo, na aldeia de Almofrela, onde, entre clientes habituais e sempre sob reserva, se contam políticos da região e altos quadros do grupo Sonae.

Da antiga mercearia, e a partir da cozinha com grelha na pedra, pote de ferro e forno a lenha, Isabel e Artur Soares ergueram um monumento à comida dos antepassados, onde reinam o bacalhau, o cozido e o cabrito assado, os licores dela, o tato dele, e o que mais aqui não cabe. Era na preservação de lugares assim que Paulo Pereira pensaria quando, antes de o apetite beliscar, falava do carácter genuíno do território. “Não queremos a ‘Disneyficação’, combatemo-la”, afirmou, recusando a tentação de transformar Baião num parque temático a céu aberto, folclórico, sem alma nem carácter, igual a tantos outros pelo País fora: “Provavelmente, muitos ganhariam dinheiro rapidamente”, admite, “mas os de fora não podem chegar aqui e desiludirem-se com as pessoas, a paisagem, o turismo e a gastronomia. Enganar quem nos procura seria matar a galinha dos ovos de ouro.” E essa não é de aviário.

Modo de usar: Sugestões para uns dias bem passados

Gastronomia: Seis festivais, refeições à Eça (Restaurante de Tormes), museu rural e etnográfico (Casa do Lavrador), sabores dos avós (Tasquinha do Fumo), carne de certificação arouquesa (Tasca do Valado), a coerência que vem de longe (Pensão Borges) e até a simplicidade e da grelha e dos assados (Restaurante da Azenha). Biscoito da Teixeira. Vinhos de casta avesso. Quer mais?

Paisagens/Percursos: Trilhos das Florestas Naturais, dos Caminhos de Água e dos Dólmenes. Caminho de Jacinto. Carvalhal da Reixela. Serra da Aboboreira. Aldeia de Mafómedes. Capela de Nossa Senhora da Serra. Da Pala a Mosteirô (marginal do Douro).

Cultura: Fundação Eça de Queiroz. Mosteiro de Santo André de Ancede. Casa do Lodeiro (Fanny Owen). Cemitério de Santa Cruz do Douro (restos mortais de Eça). Byonritmos (Festival de Música e Dança).

Turismo: Há 63 unidades de alojamento, das quais a VISÃO conhece os Moinhos de Ovil, Quinta da Ermida, Quinta das Quintãs, Douro Suites, Douro Royal Valley Hotel & Spa, Douro Palace Hotel Resort and Spa, Bungalows de Mafómedes e Albergue de Porto Manso.